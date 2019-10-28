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تصرف غريب من عمرو أديب على الهواء بسبب انخفاض الدولار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:39 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بمواصلة الدولار انخفاضه أمام الجنيه 5 قروش على مدار يومين، قائلا: "الواحد مش مصدق.. الدولار اقترب أن يكسر حاجز الـ 16".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "الدولار أول ما هيكسر حاجز 16 جنيه.. هسقف، ثم سقف على الهواء، قائلا: "لو كسر حاجز 16 جنيه وأنا إجازة حد يتصل بيا، ويقولي سقف يا عمرو".

هذا وقد شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الاثنين، 28 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.60 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع.
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