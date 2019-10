شون ميندز في ألبوم مايلي سايرس الجديد

وذلك بعد أن ظهرت مايلي في بث مباشر عبر صفحتها علي الانستجرام، وظهر في البث "سبورة" بها بعض التفاصيل عن ألبومها الجديد وأيضا كان محدد موعد إصدار الألبوم، غير أنها لم تجنبت ظهور الموعد للوقت الحالي.



و من المحتمل ان يكون موعد إصدار ألبوم مايلي الجديد في ٢٣ من نوفمبر، والذي سيكون مكون من ثلاث عشر أغنيه، ومن أسماء بعض الأغاني الفردية به “mother’s daughter” و“slide away”، مع احتمالية مشاركة مايلي لنجمين آخرين بجانب شون في غناء أحد أغاني الألبوم.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن بعض متابعي مايلي كانوا يتوقعون تعاون مايلي سايرس وشون ميندز لفترة طويلة، بسبب تردد الثنائي على أحد الاستوديوهات معا للعمل على موسيقاهم خلال الفترة السابقة، حيث قاما بغناء أغنيه “in my blood” في حفل الغرامي في فبراير ٢٠١٩.



كما لوحظ على "السبورة" التي ظهرت بالفيديو الذي نشرته مايلي، أنه من الممكن ان يكون هناك تعاون لها مع مغنية الراب كاردي بي في أغنيه تسمى “naked”.



و ظهر مع مايلي أيضا في البث المباشر حبيبها كودي سيمبسون، الذي بدأت علاقتها به منذ عدة أشهر بعد انفصلها حبيبتها كاتيلين كارتر، وقبلها عن زوجها ليام هيمسورث.



و هو ما كشفته مايلي في البث المباشر، انها وكودي في علاقة منذ أربع أشهر وهي تشعر أنها أفضل من أي وقت مضي.



يذكر أن كان أول ظهور لها في مجال الفن عندما كانت تعيش في كندا من خلال تمثيل دور ثانوي في مسلسل دوك من بطولة والدها، وهي في سن الـتاسعة. وفي عام 2003 ظهرت بدور صغير في فيلم بيغ فيش، وفي سن الحادية عشرة اختارت شركة "ديزني" مايلي لبطولة مسلسل "هانا مونتانا"، الذي جسدت فيه شخصية فتاة عادية في مدرستها ومطربة مشهورة في حفلاتها الأمر الذي يُعد قريبا من حياتها الشخصية، فنجحت فيه مايلي بشدة. وبعد نجاح المسلسل تعاقدت ديزني مع مايلي لتقديم فيلم جديد يحمل اسم المسلسل "هانا مونتانا"، وتم عرضه عام 2008.



سجلت أول ألبوم إستديو في حياتها بعنوان “meet miley cyrus” (2007) واخذ بشهادة بلاتينيو ثلاثي من قبل رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد أن باعت أكثر من ثلاثة ملايين وحدة. أصدرت ألبومها الثاني “breakout” وبدأت مسيرتها كممثلة صوت في فيلم الرسوم المتحركة بولت في عام 2008. لعبت مايلي دور البطولة في فيلم هانا مونتانا: الفيلم وبدأت بتقديم صورة أكثر نضجا في عملها الموسيقي بأسطوانة مطولة الوقت من حياتنا في عام 2009. في عام 2010 أصدرت ألبومها الثالث “can’t be tamed” الذي أمسى الأقل مبيعا من بين ألبوماتها، لعبت دور البطولة في فيلم بلوغ سن الرشد ذا لاست سونغ. إيحاءاتها الجنسية أثارت جدلا واسعا أثناء الترويج لألبومها الرابع “bangerz” (2013)، وأول عمل لها بعد عقدها توقيع مع تسجيلات آر سي إيه. ألبومها الخامس (2015)”miley cyrus and her dead petz” كان بإنتاج مستقل وانحرفت عن طريقتها التقليدية في أغاني البوب لتقدم نوع من المخدر التجريبي. في عام 2016، أصبحت إحدى الحكام في الموسم الحادي عشر من مسابقة الغناء ذا فويس. وفي طرقها لإنتاج البومها الجديد “she’s coming”



