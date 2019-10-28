أخبار برشلونة اليوم| فالفيردي يختار الصفقة الكبرى واستبعاد نجم الفريق أمام بلد الوليد وصفعة جديدة لريال مدريد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 28 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي استعدادت البارسا لمواجهة فريق بلد الوليد على ملعب الكامب في إطار منافسات الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 28 - 10 - 2019 :-





- الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة





يواجه فريق برشلونة الإسباني خطر فشل صفقته المقبلة وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم مع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي.





برشلونة يريد تدعيم دفاعه في الشتاء :-





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إلى أن برشلونة يريد تدعيم خط دفاعه في الفترة القادمة خاصة بعد تكرار إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي وعدم الرغبة في المجازفة بالشاب توديبو.





مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على مدافع الإنتر :-





وبدأ البارسا في المفاوضات مع فريق إنتر ميلان من أجل ضم سكرينيار مدافع الفريق في الشتاء القادم، ولك دم أصبحت صفقة برشلونة مهددة بالفشل بعد دخول فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصفقة خلال الأيام الماضية.





وكان فريق إنتر ميلان قد نجح في ضم سكرينيار خلال صيف موسم 2017/2018 قادما من فريق سامبدوريا في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.





- قائمة برشلونة.. فالفيردي يستبعد النجم المتألق أمام بلد الوليد





أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد مساء غد الثلاثاء.





قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد





ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء غد الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".





وشهدت قائمة برشلونة استبعاد أومتيتي وأرثور وواجيه وجونيور وعثمان ديمبلي.





وضمت القائمة كلًا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - بيريز - أنسو فاتي.





- برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"





اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مسئولو برشلونة على مشارف حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات القادمة.





وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن برشلونة بقيادة جوسيب ماربيا بارتوميو فتح مفاوضات رسمية مع النرويجي هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.





واضاف الموقع، أن هالاند قد أظهر موهبته للجميع بعد مباراته التاريخية الرائعة ضد هندوراس في كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سجل تسعة أهداف بالإضافة إلى مستواه الرائع مع سالزبورج وهو في عمر الـ19 سنة.





ويسعي برشلونة للتعاقد مع هالاند مهاجم سالزبورج ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الصيف المقبل وقد تكلف الصفقة النادي دفع 35 مليون يورو.





- يوفنتوس يدخل مفرمة التعاقد مع نجم برشلونة





وضعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن أولوياته للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





راكيتيتش على رادار السيد العجوز في الشتاء





وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، عن دخول إدارة السيدة العجوز، في مفاوضات مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، لضمه بالعام الجديد.





يوفنتوس يصارع للتعاقد مع اللاعب





وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، إن يوفنتوس استقر بشكل رسمي للدخول في السباق للتعاقد مع الدولي الكرواتي، وتدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة.





وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس سيخوض معركة شرسة للظفر باللاعب وخاصة مع كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي بالإضاقة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والطامحين أيضا بالفوز باللاعب في النهاية.





- فالفيردي يتحدث عن مباراة برشلونة ضد بلد الوليد.. ويحسم مصير نجم البرسا





تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".





وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"بلد الوليد لديه أداء جيد، من بين 14 نقطة حصل عليها، 8 كانت خارج أرضهم، وسجلوا أهداف في مرمى أندية مهة، لذا فهي مباراة فيها الكثير من التحدي بعد عطلة نهاية أسبوع غير اعتيادية، سنرى ما إذا كان بالامكان الفوز بـ 3 نقاط غدًا".





وأضاف :"يوم السبت كان غريبا، بسبب تأجيل لعبة كانت محط أنظار واهتمام الجميع".





وأوضح :"من الصعب أن يلعب أومتيتي غدا، رغم أنه تدرب في جزء من حصة مران أمس مع المجموعة".





وزاد :"بيريز وفاتي هما ضمن تدريبات الفريق الاول، وهذه هي الفكرة، لديهما ملف في الفريق الرديف، ويمكنهما اللعب في يوما ما مع الرديف، لكن من حيث المبدأ هما من ضمن تدريبات الفريق الأول".





- برشلونة يستقر على الصفقة القادمة





استقر نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع صفقة دفاعية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لترميم الخط الدفاعي في الموسم الجديد.





واكدت التقارير الصحفية على أن برشلونة اتجه نحو التعاقد مع ميلان سكيرنيار مدافع الإنتر الإيطالي في الصيف المقبل في ظل تكرار إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.





وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع جادة مع الهولندي ماتياس دي ليخت ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ولكن إلى الآن لم يقدم المستوى المعهود له والذي قدمه مع أياكس أمستردام.





وحاول برشلونة التحدث مع دي ليخت لضمه في الصيف المقبل لكن اللاعب رفض مما دفع النادي للتوجه نحو التعاقد مع ميلان سكرينيار من الإنتر.





- فالفيردي يحذر برشلونة ويعلن أول الغائبين عن مواجهة بلد الوليد





تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة بلد الوليد يوم غد الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوربي.





وقال فالفيردي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: نعود مرة أخرى للدوري بعد نهاية اسبوع غير عادية لقد كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة، يجب علينا ان نكون نتبهين من فريق بلد الوليد فهو فريق يقدم في اداء جيد وحصل على 14 نقطة وكانت ثمانية منها خارج ارضه يجب ان نكون حذرين من امام بلد الوليد





وعن فرصة مشاركة أومتيتي قال: اومتيتي لم يتدرب مع الفريق يوم الامس ولكن سوف ننتظر لا يوجد شك حول عدم لحاق اومتيتي لمباراة الغد من الصعب ان يلعب اومتيتي أمام بلد الوليد.





وعن تأجيل الكلاسيكو قال: تأجيل الكلاسيكو لا يضرنا أكثر من مدريد سنلعب الكلاسيكو عندما يأتي الوقت للمباراة





- ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر





تبدأ منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري الدرجة الإسباني غدا الثلاثاء بمواجهتين من العيار الثقيل.





ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر





ويحل نادي أتليتكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألأفيس في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب مينديزوروزا، ويستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.





ولم يلعب ريال مدريد أو برشلونة مباراة الجولة الماضية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو السبت الماضي، إلا أن الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا جعلت رابطة الليجا الإسبانية يتخذ القرار بتأجيل اللقاء ليوم 18 ديسمبر القادم.





ويأمل برشلونة في استعادة الصدارة بعدما نجح نادي غرناطة في انتزاعها الجولة الماضية مستغلا عدم خوض البلوجرانا لمباراته بالأسبوع العاشر.





ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم:





غرناطة 20 نقطة.

برشلونة 19 نقطة.

ريال سوسيداد 19 نقطة.

اتليتكو مدريد 19 نقطة.

إشبيلية 19 نقطة.

ريال مدريد 18 نقطة.

فياريال 17 نقطة.

بلد الوليد 14 نقطة.

أوساسونا 14 نقطة.

اتليتك بيلباو 13 نقطة.

خيتافي 13 نقطة.

فالنسيا 13 نقطة.

ليفانتى 11 نقطة.

الافيس 11 نقطة.

مايوركا 10 نقاط.

إيبار 9 نقاط.

سيلتا فيجو 9 نقاط.

ريال بيتيس 9 نقاط.

إسبانيول 8 نقاط.

ليجانيس 5 نقاط.



