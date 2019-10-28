Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب ينفعل على الهواء: "أنا بشوف المياه المهدرة دم"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن االتحديات في مصر كثيرة، من حوادث قطار، ومشكلة سد نهضة، وغيره، معقبا: "لو الواحد بيشتغل الناحية التانية ممكن يعمل للمشاهد طبق يسده من الحياة"، معتبرا أن وعي المصريين هو من يحمي مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدكتور مفيد شهاب شرح في محاضرة اليوم ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه أهمية اتفاق المبادىء مع أثيوبيا بشأن سد النهضة، معقبا: "ده بقا مفيد شهاب، بيتكلم بالعلم".

وأضاف "من رحمة ربنا على مصر إن الـ 100 مليون مصري فيهم ناس بتفهم، مش كلهم زي الكمسري المتوحش"، منوها بأن وزير الري السابق حسام مغازي والذي ردد البعض أنه لم يحضر توقيع اتفاق المبادىء، خرج ونفى الأمر، وأكد أنه كان مؤيدا للاتفاق.

وتابع منفعلا: "لحد دلوقتي محدش قال للمصريين اقفلوا الحنفية مصر في خطر.. كل اللي بيتقال أن مصر عندها مشكلة في المياه"، مستطردا: "أنا بشوف المياه المهدرة دم".
Advertisements

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 6 دقيقة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 49 دقيقة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status