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مستشار لـ"قسد": أخضعنا ملابس "البغدادي" لاختبار الحمض النووي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:12 م
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البغدادي
البغدادي
وكالات
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صرح بولات جان، مستشار بقوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك مصدرا سريا حصل على الملابس الداخلية لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وأُجري عليها اختبار الحمض النووي، بغية تأكيد التححق من هويته، قبل عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة لقتل البغدادي.

وأعلن مستشار قوات سوريا الديمقراطية، تفاصيل على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مساهمة العمل الاستخباراتي لقواته في تحديد موقع البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم أمس الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش.

وأفاد بولات جان: "بأن مصدرنا الخاص الذي كان قد تمكن من الوصول‭‭ ‬‬إلى البغدادي، قام بجلب الملابس الداخلية له لأجل إجراء فحص الحمض النووي له، والتأكد مائة بالمئة من كون الشخص البغدادي نفسه دون أي تردد"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وذكر مستشار لـ"قسد"، أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تعمل منذ 15 مايو مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أي"، لتعقب البغدادي وتمكنت من تأكيد أنه انتقل من دير الزور في شرق سوريا إلى إدلب، حيث قتل.

وأضاف أن البغدادي كان على وشك تغيير موقعه إلى بلدة جرابلس السورية قبل وقوع العملية، مشيرا إلى أن "كافة المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى البغدادي وتثبيت موقعه كانت نتيجة عملنا الخاص، ومصدرنا الاستخباراتي شارك في إرسال الإحداثيات وتوجيه الإنزال الجوي وإنجاح العملية والمشاركة فيها حتى اللحظة الأخيرة".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلن إسبر، عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.

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