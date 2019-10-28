منطقة البحر الأحمر لكرة القدم تكرم أمانة مستقبل وطن البحر الأحمر (صور)

كرمت منطقة البحر الأحمر لكرة القدم بمحافظة البحر الأحمر بقيادة الكابتن صلاح رمضان رئيس منطقة البحر الأحمر أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر على دورها البارز واهتمامها الواضح الرياضة في المحافظة بجميع مدنها.



ومن جانبه قال صلاح رمضان رئيس منطقة البحر الأحمر لكرة القدم إن حزب مستقبل وطن يؤدي دوره في المجتمع بصورة مميزة من خلال الخدمات المقدمة للجماهير وكذلك النشاط الرياضي الذي يسعي الحزب لنشره في جميع مدن المحافظة من خلال تنظيم دوري مستقبل وطن للموسم الثاني على التوالي.



وقدم عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة شكره الكبير لمنطقة البحر الاحمر علي هذه اللفته الرائعه مؤكدا علي الدور الذي تبذله منطقة البحر الاحمر لكرة القدم من خلال تنظيم المسابقات الرياضية بمختلف الاعمار السنية موجها التحية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة الكابتن فراج عبد المقصود وكيل الوزارة علي ما يقدمه لخدمة الشباب والرياضة بالمحافظة.