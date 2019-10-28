القناة في ضيافة المريخ في لقاء ديربي بالقسم الثاني



يحل فريق القناة ضيفا علي المريخ البورسعيدي، في الثالثة من عصر الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة .



ويدخل القناة اللقاء منتشيا بفوزه الاخير علي السكة الحديد بركلات الترجيح والصعود للدور التمهيدي الرابع لكأس مصر لمواجهه بورفؤاد علي ملعب القناة.



بينما يدخل المريخ فائزا هو الآخر علي الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر ويصعد للدور التمهيدي الرابع.



وفي الجولة الأولي من دوري القسم الثاني تعرض الفريقان التعادل حيث تعادل القناة سلبيا مع النجوم بملعب القناة بينما تعادل المريخ إيجابيا بهدفين لكل فريق أمام الزرقا



يذكر أن القناة خاض الجولة الأولي من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة الاثنين 21 اكتوبر



ويقود القناة جهاز فني مكون من : حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب عام، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس مرمى، محمد صادق مدير اداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر ابراهيم اداري، سمير عيد، د عمر حسن طبيب، د محمود سعيد طبيب، ايهاب السيد اصابات، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك.



وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش , وحسام عبد الواحد من كوكاكولا ، ومحمد رضا من بتروجيت ، ومحمد سعيد من سيراميكا.





وخاض فريق القناة 26 مباراة ودية خلال فترة الإعداد، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، ودكرنس 1-0 ، وبلدية الاسماعيلية 2-0 ، ومنتخب الاسماعيلية 7-0 ، المقاولون العرب 1-0 وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، الإنتاج الحربي 2-0 ، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، و غزل المحلة 2-2 .

