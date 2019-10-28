صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)





نشرت الراقصة الاستعراضية "صافيناز" أحدث إطلالتها ذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.



حيث ظهرت في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت فستان قصير ولامع، كما وضعت ماكياج لافت للإنتباه، مما جعل متابعيها وحمهورها يتفاعلون مع هذه الطلة المميزة.



حيث علقت علي الصورة وكتبت "مساء الخير يا حلوين" ، وعلق أحد متابعيها وكتب مساء الورد والياسمين علي عيونك، وتفاعل عدداً كبير من متابعيها عاي هذه الطلة.



مسلسل "أبو البنات"



شاركت مؤخراً الراقصة الاستعراضية صافيناز في مسلسل أبو البنات، ودارت أحداث المسلسل في اطار اجتماعي درامي كوميدي، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث تناول قصة أخوات بنات وعلاقتهم بوالدهم مما جعل لمشاهدين في تفاعل مع حلقاته.



مسلسل "أبو البنات" من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، كما تم عرضه علي قناة "إم بي سي".



المسلسل من بطولة مصطفي شعبان، صلاح عبدالله، لقاء الخميسي، علا غانم، إدوارد، رجاء الجداوي، صافيناز، عبدالرحمن أبو زهرة، خالد عليش، دارين حداد، هشام إسماعيل، سميرة عبدالعزيز، مايان السيد.



المسلسل من إنتاج المنتجان وائل نبيل، أحمد البطراوي، ومويقي وليد سعد.



فيلم أمان يا صاحبي



جاءت المشاركة الأخيرة للفنانة صافيناز في عام "2018" من خلال الفليم السينمائي "أمان يا صاحبي"، والتي دارت أحداثه حول المطربين الشعبيين، الذين تدهور بهم الأحوال وتسوء حالتهم المادية، ويفكران في الزواج بنات أثرياء وتدوررالأحداث بشكل شيق ومميز.



فيلم أمان ياصاحبي من بطولة سعد الصغير، محمود الليثي، عبدالباسط حموده، صافيناز، علاء مرسي، بدرية طلبة، الفليم من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف سيد السبكي، ومن إنتاج المنتج أحمد السبكي.