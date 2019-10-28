Advertisements
Advertisements
Advertisements

صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
صافينار
صافينار
اسماء زقزوق
Advertisements


نشرت الراقصة الاستعراضية "صافيناز" أحدث إطلالتها ذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

حيث ظهرت في الصورة بإطلالة جريئة وارتدت فستان قصير ولامع، كما وضعت ماكياج لافت للإنتباه، مما جعل متابعيها وحمهورها يتفاعلون مع هذه الطلة المميزة.

حيث علقت علي الصورة وكتبت "مساء الخير يا حلوين" ، وعلق أحد متابعيها وكتب مساء الورد والياسمين علي عيونك، وتفاعل عدداً كبير من متابعيها عاي هذه الطلة.

مسلسل "أبو البنات"

شاركت مؤخراً الراقصة الاستعراضية صافيناز في مسلسل أبو البنات، ودارت أحداث المسلسل في اطار اجتماعي درامي كوميدي، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث تناول قصة أخوات بنات وعلاقتهم بوالدهم مما جعل لمشاهدين في تفاعل مع حلقاته.

مسلسل "أبو البنات" من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، كما تم عرضه علي قناة "إم بي سي".

المسلسل من بطولة مصطفي شعبان، صلاح عبدالله، لقاء الخميسي، علا غانم، إدوارد، رجاء الجداوي، صافيناز، عبدالرحمن أبو زهرة، خالد عليش، دارين حداد، هشام إسماعيل، سميرة عبدالعزيز، مايان السيد.

المسلسل من إنتاج المنتجان وائل نبيل، أحمد البطراوي، ومويقي وليد سعد.

فيلم أمان يا صاحبي

جاءت المشاركة الأخيرة للفنانة صافيناز في عام "2018" من خلال الفليم السينمائي "أمان يا صاحبي"، والتي دارت أحداثه حول المطربين الشعبيين، الذين تدهور بهم الأحوال وتسوء حالتهم المادية، ويفكران في الزواج بنات أثرياء وتدوررالأحداث بشكل شيق ومميز.

فيلم أمان ياصاحبي من بطولة سعد الصغير، محمود الليثي، عبدالباسط حموده، صافيناز، علاء مرسي، بدرية طلبة، الفليم من إخراج هاني حمدي، ومن تأليف سيد السبكي، ومن إنتاج المنتج أحمد السبكي.
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
صافينار تشعل إنستحرام بفستان قصير ولامع (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

دينا تهاجم صافينار: "هي صافيناز بتتكلم عن الرقص بإمارة إيه"

نيرمين ماهر تلتقط صورة جريئة على دراجة نارية

صافيناز ترتدي فستان زفاف وتوجه رسالة لمتابعيها (صورة)

منه فضالي تخطف الأنظار بإطلالة برونزية على "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status