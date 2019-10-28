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رئيس الأركان الأمريكية: كلب "موهوب" شارك بقتل البغدادي ولكن علينا حماية هويته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:41 م
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رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية
رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية
وكالات
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صرح الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، عُقد مساء اليوم الإثنين، بأن هناك كلبا كان من ضمن وحدة النخبة، التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، "قام بأنجاز مهاما استثنائية، ولكن علينا حماية هويته".

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية: إن "الكلب أصيب بجروح طفيفة في العملية، ويتعافى بشكل تام"، كما رفض الجنرال كشف أسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".

وأضاف الجنرال مارك ميلي، "لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أشاد، يوم أمس الأحد،  بـ"كلب رائع، كلب موهوب جدا" خلال إعلانه مقتل زعيم تنظيم داعش في العملية، التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.

وقال دونالد ترامب: إن "أبو بكر البغدادي لجأ إلى نفق للهرب من القوات الأمريكية، وكانت كلابنا تطادره"، مؤكدا على أنه "قتل وهو يصرخ ويبكي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة، قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع ثلاثة من أولاده.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلن عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية، التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.

عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

نتائج العملية 
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

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