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وزير الطاقة يبحث مع نظيريه الأمريكي والنيجيري سبل تعزيز العلاقات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بحث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع وزير الطاقة الأمريكي السيد ريك بيري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والاستثمارات في مجال الطاقة والمناخ والتقنية.

كما جرى بحث أوضاع السوق البترولية، حيث أكد سمو وزير الطاقة على دور المملكة بصفتها المورد الموثوق للبترول الخام في العالم في استقرار السوق، والتزامها الكامل بتوفير هذه السلعة الاستراتيجية.

وتطرق الاجتماع إلى دور أعضاء دول منظمة أوبك والمنتجين من خارج بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية، بما يكفل مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات البترولية.

وتناول الاجتماع قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف المنشآت النفطية في الخليج العربي، وحرية الملاحة البحرية، حيث أكد الجانبان على العزم للعمل معًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، باعتبار أي تهديد لهذه المنشآت الحيوية هو تهديد لمصالح جميع دول العالم.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، معالي وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين دول أوبك + للمحافظة على استقرارها.

وشدد اللقاء على أهمية التعاون بين مختلف الدول المنتجة والمستهلكة لضمان استقرار الأسواق، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.

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