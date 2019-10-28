Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
احتفل حزب مستقبل وطن في السويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب، مع جمعية الحب الوطني للصم والبكم بالمحافظة بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية بمقرها بحضور رئيس الجمعية وأعضائها وعدد من قيادات الحزب.

تخللت الزيارة التي ترأسها المحاسب أحمد خشانة، عدد من الفقرات الاستعراضية وفقرات غنائية بلغة الاشارة من قبل اعضاء الجمعية التى نالت اعجاب قيادات الحزب والحاضرين.

قدم الحزب للجمعية أجهزة رياضية وماكينات خياطة وكاميرات مراقبة التي وعد بها الحزب خلال زيارته للجمعية الاسبوع الماضي.

ومن جانبه صرح المحاسب احمد خشانة، ان الحزب دائما وأبدا يكون حريص على المشاركة فى كافة اعمال المجتمع المدنى المختلفة الموجودة داخل المحافظة، بحيث أن لا تكون هذه المشاركة بالرأي والفكر فقط، وإنما بوجود العمل أيضا.

واضاف خشانة، ان الحزب كان حريص أيضا على التعرف على احتياجات ومطالب الجمعية وتحقيقها، مشيرا ان باب الحزب مفتوح لاعضاء الجمعية فى اى وقت ولجميع ابناء المدينة الباسلة، مشيرا اننا نحاول كإدارة حزب دوما أن نكون قوة فاعلة في المجتمع.

وأكد امين حزب مستقبل وطن فى السويس، على ضرورة أن يكون هناك دور ملموس للمجتمع المدني، والذي يمكن أن يتحقق من خلال العمل، فجميع دول العالم تقدمت بالعمل، فلابد أن نكون أصحاب أفعال وليس أقوال، وأن نكون متواجدين بعملنا وصناعتنا.
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status