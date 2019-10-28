مستقبل وطن بالسويس يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول (صور)

احتفل حزب مستقبل وطن في السويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب، مع جمعية الحب الوطني للصم والبكم بالمحافظة بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية بمقرها بحضور رئيس الجمعية وأعضائها وعدد من قيادات الحزب.



تخللت الزيارة التي ترأسها المحاسب أحمد خشانة، عدد من الفقرات الاستعراضية وفقرات غنائية بلغة الاشارة من قبل اعضاء الجمعية التى نالت اعجاب قيادات الحزب والحاضرين.



قدم الحزب للجمعية أجهزة رياضية وماكينات خياطة وكاميرات مراقبة التي وعد بها الحزب خلال زيارته للجمعية الاسبوع الماضي.



ومن جانبه صرح المحاسب احمد خشانة، ان الحزب دائما وأبدا يكون حريص على المشاركة فى كافة اعمال المجتمع المدنى المختلفة الموجودة داخل المحافظة، بحيث أن لا تكون هذه المشاركة بالرأي والفكر فقط، وإنما بوجود العمل أيضا.



واضاف خشانة، ان الحزب كان حريص أيضا على التعرف على احتياجات ومطالب الجمعية وتحقيقها، مشيرا ان باب الحزب مفتوح لاعضاء الجمعية فى اى وقت ولجميع ابناء المدينة الباسلة، مشيرا اننا نحاول كإدارة حزب دوما أن نكون قوة فاعلة في المجتمع.



وأكد امين حزب مستقبل وطن فى السويس، على ضرورة أن يكون هناك دور ملموس للمجتمع المدني، والذي يمكن أن يتحقق من خلال العمل، فجميع دول العالم تقدمت بالعمل، فلابد أن نكون أصحاب أفعال وليس أقوال، وأن نكون متواجدين بعملنا وصناعتنا.