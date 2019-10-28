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آخر ما قاله حسن البنا عن الإخوان وتسبب في قتله بعدها بأسبوع (فيديو)
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:19 م
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داليا الحسين
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قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه يعلم أسباب مقتل حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن "البنا" قابل الملك فاروق آنذاك وقال له- في وجود صحفيين ومسجل هذا الحديث- إن الجماعة ليسوا إخوان وليسوا مسلمين؛ وبعد هذا التصريح بأسبوع تم قتل البنا".
وأضاف خليفة مصطفى عطوة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن جماعة الإخوان قتلت حسن البنا، معقبًا: الجماعة لا يوجد عزيز لهم.. والبنا لم يكن له كلمة مسموعة في الجماعة الإرهابية".
وتابع أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية: "عبدالرحمن السندي، أول مسئول عن الجناح العسكري في جماعة الإخوان، وكان مسئول عن التسليح والتنظيم الخاص"، مشيرًا إلى أن "الإخوان" قتلوا شقيق "السندي"؛ لأنه كان يريد البعد عن الجماعة لذلك أرسلوا له طرد متفجرات.
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