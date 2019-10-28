Advertisements
Advertisements
Advertisements

آخر ما قاله حسن البنا عن الإخوان وتسبب في قتله بعدها بأسبوع (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال خليفة مصطفى عطوة أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه يعلم أسباب مقتل حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن "البنا" قابل الملك فاروق آنذاك وقال له- في وجود صحفيين ومسجل هذا الحديث- إن الجماعة ليسوا إخوان وليسوا مسلمين؛ وبعد هذا التصريح بأسبوع تم قتل البنا".

وأضاف خليفة مصطفى عطوة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن جماعة الإخوان قتلت حسن البنا، معقبًا: الجماعة لا يوجد عزيز لهم.. والبنا لم يكن له كلمة مسموعة في الجماعة الإرهابية".

وتابع أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية: "عبدالرحمن السندي، أول مسئول عن الجناح العسكري في جماعة الإخوان، وكان مسئول عن التسليح والتنظيم الخاص"، مشيرًا إلى أن "الإخوان" قتلوا شقيق "السندي"؛ لأنه كان يريد البعد عن الجماعة لذلك أرسلوا له طرد متفجرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حسن البنا جماعة الإخوان أخبار مصر أحمد موسى

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله.. هل لـ"البنا" يد في اغتيال القاضي أحمد الخازندار؟

نشأت الديهي يكشف عن أول اغتيال سياسي على يد جماعة الإخوان

جرائم الإخوان.. الجماعة مسئولة عن 13 مخطط اغتيال في مصر

المتهم الثالث في محاولة اغتيال "عبد الناصر" يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

المتهم الثالث في قضية المنشية يكشف من اغتال حسن البنا

أحد المتهمين باغتيال عبد الناصر: كان يصر على جلاء الإنجليز وكنا نضغط لبقائهم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status