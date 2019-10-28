سوهاج اليوم.. رئيس جامعة البيضاء باليمن يبحث سبل التعاون العلمي بين البلدين

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كما شهدت المحافظة لقاء بين الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور جبر محمد الكولي رئيس جامعة البيضاء باليمن لبحث سبل التعاون العلمي الأكاديمي بين البلدين بحضور عمداء كليات الآداب والتجارة والآثار والعلوم. وإليكم التفاصيل من هنا كما شهدت المحافظة لقاء بين الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور جبر محمد الكولي رئيس جامعة البيضاء باليمن لبحث سبل التعاون العلمي الأكاديمي بين البلدين بحضور عمداء كليات الآداب والتجارة والآثار والعلوم.



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ونظمت جامعة سوهاج اليوم الاجتماع التحضيري الأول بحضور ممثلين عن ١٠ جامعات حكومية وخاصة وذلك للمشاركة في فعاليات أسبوع الجامعات الاول والذي ستستضيفه الجامعة تحت شعار "الرياضة بتجمعنا" خلال النصف الأول من فبراير ٢٠٢٠.



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ننشر لكم عبر بوابة الفجر النشرة الإخبارية اليومية لمحافظة سوهاج اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 حيث تهتم بوابة الفجر ضمن خدماتها الإخبارية بنشر ما يهم مواطني المحافظة علي مدار اليوم.في البداية شهدت محافظة سوهاج تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لكوبري الثقافة والتي تمتد من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى ميدان الثقافة.