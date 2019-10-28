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عمرو أديب عن واقعة "قطار 934": "كمسري مفتري.. واتعلموا من وزير النقل"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة إلقاء راكبين من القطار والمعروفة إعلاميا بـ "كمسري القطار"، مشيرا إلى أن موقف الكمسري متوحش، معلقا: "الكمسري ده طرد من قطار والدته، ناس كتير قبل كده".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "الناس بتنط من القطارات في مصر عادي.. ولكن المرادي حصلت مصيبة"، متابعا: "إيه التوحش اللي في مصر ده، والكمسري ده مفتري"، منوهًا بأن تلك الواقعة ليس لها مبرر.

وأضاف، "أرجوكم شوية رحمة، ونشيل بعض، هو مين اللي لعب في رحمة وهدوء وأصالة المواطن المصري"، متمنيا أن تكون تلك الحادثة درس، وأن يتعلم المسئولين من تصرف وزير النقل، وتحمله المسئولية، معقبا: "تخيلوا حالته وهو داخل شارع القتيل".
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