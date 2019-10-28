Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبة قطب: "لو عايز تزود قدرتك الجنسية سيبك من الكوارع والجمبري.. وتناول هذه الأشياء" (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتور هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إن الأكل يؤثر بنسبة 100% على القدرة الجنسية للرجالة، لافتَا إلى أن البعض يتوقع بأن الكوارع تؤثر بصورة إيجابية على العلاقة الجنسية، وهذا غير حقيقي، معقبة: "الكوارع تؤدي لزيادة لزوجة الدم، وقلة انسيابية الدم، والحمام من الطيور المليئة بالدهون، ولحمة الحمام دسمة، وتؤثر بشكل سلبي أيضًا".

وتابعت "قطب"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن الجمبري لكي يكون مفيد في القدرة الجنسية، لابد أن يؤكل بشروط، معقبة: "لازم نشيل ظهر الجمبري لأنه مليء بالكوليسترول، وهذا ضار جدًا بالصحة النفسية".

ولفتت إلى أن الأسماك البيضاء مفيدة جدًا في العلاقة الجنسية، مستطردة: "أكثر أكل يزيد القدرة الجنسية هو الأخضر الغامق، والأحمر الغامق، مثل البوركلي، والجرجير، وخضرة المحشي، وورق النعناع، والسبانخ، والرِجلة التي يعتبرها البعض غير صالحة للاستخدام الآدمي، احنا أولى بيها هي مفيدة جدًا، مفيش طبق سلطة في فرنسا يخلوا من الرجلة". 

وأضافت أن الجعضيض مفيد جدًا للدورة الدموية والهضم والصحة الجنسية، وكل ما هو حار مفيد للعلاقة الجنسية.
Advertisements

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status