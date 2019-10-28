أسعار علب حلاوة المولد النبوي 2019 في محلات العبد

طرحت محلات حلواني العبد مجموعة متنوعة من علب حلاوة المولد النبوي بأسعار مختلفة لطرحها في الفروع ومجموعة من الهايبر الماركت الشهيرة، مع إتاحة بيع القطع الفردية ونستعرض فيما يلي أسعار العلب المختلفة وتفاصيل محتوياتها وسعر القطعة الفردية.





أسعار حلاوة المولد النبوي 2019 في حلواني العبد:

علبة حلاوة المولد تحتوي على 38 صنفا، بسعر 440 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبو ي تحتوي على 34 صنفا، بسعر340 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي تحتوي على 26 صنفا، بسعر 245 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي تحتوي على 23 صنفا، بسعر 185 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي تحتوي على 19 صنفا، بسعر 120 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي تحتوي على 16 صنفا بـ 78 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي تحتوي على 11 صنفا بسعر 50 جنيها.

علبة حلاوة المولد 2019 صفيح عروسة كبير 750 بقيمة.

علبة حلاة المولد 2019 صفيحة عروسة صغير بقيمة 500 جينه.

محتويات علب حلاوة المولد النبوي 2019 في محلات العبد:

بدأ سعر علبة حلاوة المولد النبوي 2019 في محل العبد من 50 جنيه، وتضم ( 2 قرص حمصية و قرص سمسم، ولديدة ميني، وحمام ميني، وملبن سادة ميني، وملبن فول ميني، و 2 فولية صوابع وسمسمية صوابع ميني وحمصية صوابع ميني).

علبة حلوي المولد النبوي 2019 مشكل بسعر 78 جنيه في محلات العبد تضم (2 قرص حمصية، وقرص سمسم ميني، وقرص علف ميني، و2 لديدة ميني، وملبن فول ميني، و2 فولية صوابع ميني، وسمسمية صوابع ميني، وحمصية صوابع ميني).

علبة حلاوة المولد النبوي 2019 صفيحة عروسة صغير بقيمة 500 جينه في محلات العبد تضم (5 لديدة مني، 5 حمام ميني، 3 بسيمة بندق ميني، 4 جيلي ميني، طبق ملبن مشكل بندق + فسدق صغير، طبق ملبن حبل عين جمل صغير، 6 فولية صوابع ميني، 6 سمسمية صوابع ميني، 2 فسدقية صوابع ميني، 2 لوزية صوابع ميني، 4 حمصية صزابع ميني 3 بندقية صوابع ميني).

تحتوي علبة حلاوة المولد النبوي 2019 صفيح عروسة كبير 750 بقيمة جنيه في محلات العبد (لفة 2 قرص حمصية، وطبق فولية كبير، وطبق سمسسمية كبير، وطبق لديدة، وطبق حمام، وطبق بسيمة بندق صغير، وطبق حمصية كبير، وطبق ملبن بندق صغير، وطبق ملبن فسدق صغير، و2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير، وطبق بسيمة فسدق صغير، و5 جيلي ميني، وطبق مشمشية جوز هند فسدق، وقرص لوزية، وقرص فسدقية ، وقرص بندق وقرص كاشو).

وتضم علبة حلاوة المولد النبوي 2019 بقيمة 245 جنيه في محلات العبد (4 قرص حمص ، 2 قرص سمسم، 2 قرص علف، 2 حمام ميني، 2 لديدة ميني، 2 بسيمة بندق ميني، 2 ملبن سادة، 2 جيلي ميني، طبق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 فولية صوابع ميني، لوزية صزابع ميني، حمصية صوابع ميني).

علبة حلاوة المولد النبوي 2019 بسعر 340 جنيه في محلات العبد تحتوي (2 قرص حمصية، 2 قرص سمسم ، 2 قرص علف ميني، 2 بسيمة فسدق ميني، 2 جيلي ميني، 2 ملبن سادة، 2 دمية بندق ميني، 3 فولية صوابع ميني، 3 سمسمية صوابع ميني، فسدقية صوابع ميني، 2 بندقية صوابع ميني، 2 حمص صوابع ميني، لوزية صوابع ميني).

ويقدم علبة حلاة مولد النبوي 2019 بسعر 120 جنيه تحتوي (2قرص حمص، قر سمسمية، قرص علف ميني، 2 لديدة ميني، حمام ميني، بسيمة سادة ميني، 2 ملبن سادة، لوزية صوابع ميني، 2 فولية صوابع ميني، حمصية صوابع ميني).

علبة حلاوة المولد النبوي 2019 بسعر 185 جنيه في محلات العبد (2 قرص حمصية ميني، قرص سمسم، قرص علف، 2 لديدة ، 2 حمام ميني، 2 بسيمة سادة، 2 ملبن سادة ميني، 2جيلي ميني، طبق ملبن حبل عين جمل، 2 فولية صوابع ميني، 2 سمسمية صوابع ميني، 2 بندقية صوابع ميني).





سعر حلوي المولد النبوي 2019 فى محلات العبد:

سعر طبق دومية بالبندق 20 جنيها، طبق مشمشية فستق 25 جنيها، طبق حمام 24 جنيها، طبق ملبن سادة 14 جنيها، طبق قشطة بالبندق 26 جنيها، طبق شكلمة 30 جنيها، طبق حمصية صغير 21 جنيها، طبق سكرية صغير 22 جنيها، طبق سمسمية صغير 19 جنيها، قرص حمص مسكر 15 جنيها، لفة 3 قرص مشكل 30 جنيها، طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها، طبق لوزيه صغير 96 جنيها، قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها، قرص حمص مسكر 15 جنيها، قرص بندقية 45 جنيها، قرص كاجو 56 جنيها، طبق فسدقية صوابع صغير 175 جنيها، طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها، طبق لوزية صوابع صغير 96 جنيها، قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها، طبق ملبن مبروم عين جمل صغير 36 جنيها، طبق ملبن مبروم بندق صغير 34 جنيها، طبق دومية بالبندق 20 جنيها، طبق قشطة بالبندق 26 جنيها، طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها، طبق مربى جوز هند صغير 35 جنيها، طبق مشكل (فولية – سمسمية – حمصية) 39 جنيها، طبق سمسمية كبير 38 جنيها، طبق فولية كبير 40 جنيها، 2 لفة قرص حمصية 17 جنيها، طبق شكلمة 30 جنيها، طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها، لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها، لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها، قرص حمص مسكر 15 جنيها، طبق بسيمة فسدق صغير 38 جنيها، طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها، طبق سمسمية كبير 38 جنيها، طبق فولية كبير 40 جنيها، طبق حمصية كبير 41 جنيها، طبق شكلمة 30 جنيها، طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها، لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها.