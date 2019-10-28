الباز لـ وزير النقل: "أعد حساباتك.. وننتظر اعتذارك"

علق الإعلامي محمد الباز، على تصريحات وزير النقل كامل الوزير، على واقعة إجبار رئيس قطار الإسكندرية لـ راكبين على القفز من القطار أثناء سيره بسبب عدم امتلاك تذكرة، والذي صرح فيها بأنه لا تهاون في حق المواطن، قائلًا: "التهاون حصل أصلًا وبيحصل، هو إنت لسه جاي تصحى".





وتابع "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الإثنين: "نحن نعيش في عصر كرامة المواطن، في العصور السابقة كان بيتداس على رأس المواطن بالجزمة"، مستكملًا: "مينفعش يكون في مسئول مش على قدر المسئولية ويفضل في مكانه".





ووجه حديثه لوزير النقل كامل الوزير، قائلًا: "يجب عليك أن تعيد حساباتك لأن أملنا فيك كبير"، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على كامل الوزير، أو ينتقص من جهود؛ لأن كامل الوزير يعمل على منظومة خربة تمامًا.



