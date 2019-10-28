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الوزير: تعويض أسرة المتوفي في واقعة قطار الإسكندرية بـ 100 ألف جنيه والمصاب 20 ألف

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم رصد 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب كإعانة بعيدا عن تعويض القانون، فضلا على أنه لو هناك أحد من أسرة المتوفي يمكن تشغيله بالهيئة سنقوم بذلك.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو هناك أي ثغرة بالهيئة سيتم إصلاحها، مضيفًا أنهم سيعملون على تكثيف الدورات التدريبية للسائقين وكمسارية القطارات في التعامل مع المواقف المختلفة.

وأضاف مخاطبا المصريين: "استحملوني.. ده ميراث كبير بقاله سنوات، زمايلي بالسكة الحديد محتاجين حد ياخد بإيديهم ويعلمهم"، مناشدا المواطنين أن ينصحوا من يرونه يحاول الركوب بدون تذكرة ألا يفعل ذلك، معلقا: "ساعدونا واستحملونا، ولن نتهرب من المسئولية".
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