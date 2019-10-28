Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن رالي "العُلا نيوم" الصحراوي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:37 م
Advertisements
العلا نيوم
العلا نيوم
أميرة فطيم
Advertisements
حدد الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، موعد رالي العُلا نيوم الصحراوي، ليقام في الفترة ما بين 5-9 من نوفمبر المقبل، الذي يُشكِّل الجولة الثالثة من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية.

كل ما تريد معرفته عن رالي "العُلا نيوم" الصحراوي  

وأقامت اللجنة التنفيذية لرالي العُلا نيوم اجتماعها الأول برئاسة علي بن مصلح القحطاني مستشار أمير منطقة تبوك ، و عبدالله باخشب المشرف العام على الراليات في السعودية ، وبحضور حمود الجابري المدير الفني في الاتحاد، وممثلي شركة نيوم و الجهات الحكومية المشاركة.

اقرأ أيضا.. موعد انطلاق رالي "العُلا نيوم" الصحراوي في السعودية

وناقش الإجتماع خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي، كما درس التحضيرات الأولية لتنظيم الرالي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تحديد مقر الرالي الرئيس.

ومن المقرر أن يقام رالي العلا نيوم في أقل من 3 أسابيع، عقب انتهاء رالي القصيم في بريدة، الذي شهد نجاحًا كبيرًا وحاذ بشعبية هائلة، حيث شارك به عددٌ كبيرٌ فاق التوقعات.

وأكد الاتحاد أن رالي العُلا نيوم " الجولة الثالثة للبُطولة الجديدة" سيمتد على تضاريس وتكوينات طبيعية مُشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار2020 الذي سيُقام في المملكة خلال شهر ( يناير) المُقبل.

وكشف الاتحاد السعودي عن التفاصيل الأساسية للرالي الجديد، حيث ستجري إجراءات التوثيق والفحص التقني في العُلا، يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، فيما سيقام حفل انطلاق الرالي الساعة، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت السعودية، إلى جانب إقامة مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور بدءًا من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت المملكة.

كما ستشهد الأيام الأربعة التالية أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، حيث سيقيم الاتحاد في اليوم التالي الأربعاء، المُوافق 6 نوفمبر، المرحلة الخاصة الثانية وتُقام حول العُلا وهي عبارة عن مرحلة خاصة ضد الوقت، فيما سيليه مرحله أخرى حول العلة.

فيما سيشهد يوم الجمعة خوض المُشاركون مرحلةً خاصة تنطلق من العُلا وتنتهي في منطقة نيوم، وتختتم المراحل، يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، في الصحراء في نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما .


تقع مدينة العُلا، شمال غرب المملكة، وهي مدينة تاريخية تقع على "طريق البخور" التاريخي، وتبعد ألف كيلومتر عن العاصمة الرياض، و670 كيلومترًا عن جدَّة، وهي ضمن مُحافظة المدينة، وكانت عاصمة الحضارة اللحيانية، إلى جانب احتوائها على موقع مدائن صالح الأثري، والذي يعد أول موقع سعودي يُدرج في قائمة "يونِسكو" للتُراث العالمي.

كما تتواجد مدينة نيوم الجديدة في أقصى شمال شرق السعودية، وتعد مدينة حديثة التكوين والتأسيس،تقع ضمن منطقة تبوك، وعلى البحر الأحمر، وقريبةٌ من حُدود المملكة مع الأردن ومصر. صُممت لتكون مدينةً ذكية، ومن المُتوقع إنهاء المرحلة الأولى من هذه المدينة المُستقبلية بحُلول العام 2025.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد رالي العُلا نيوم رياضة رالي نيوم اليوم البحر الاحمر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

الخطر قادم.. برشلونة مهدد بفقدان صفقته المميزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد: بيريز يستعد لإعادة "المُدمر" وصفقة الهدّاف في خطر بسبب برشلونة وبيل ينفجر وصدمة كبري في الريال

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status