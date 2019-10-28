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رد مفاجئ من وزير النقل على المطالبة باستقالته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا يتم طرد أي راكب من القطارات لأي سبب، معلقا: "ده مبيحصلش"، موضحا أن غرامة عدم دفع التذكرة في الدرجة الثالثة 10 جنيهات، والدرجة الثانية 20 جنيها، والدرجة الثالثة 30 جنيها.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن قتيل واقعة القطار وزميله لم يكونا بائعين في القطار، وإنما هم بائعين في محطة الإسكندرية.

وعن مطاالبة البعض باستقالة وزير النقل بسبب الواقعة، عقب الوزير، "لو كان ده الحل من وجهة نظرهم لحل المشكلة الوزير يستقيل.. ولكن الوزير عمال يأهل الناس ويدربهم، ويطور المحطات، ويحسن البنية التحتية، والناس من حقهم علينا نحافظ على أمنهم وسلامتهم".
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل واقعة القطار كامل الوزير قطار الإسكندرية

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