جاستين بيبر يضع هذا الشرط لطرح ألبومه الجديد

اعطي اعجاب للمنشور، انشره في قصتك، سأري الطلب، احبكم يارفاق، لقد انتهيت تقريبآ، ولكن دعمك سيجعلني اتحرك بشكل اسرع"





وشارك بعض المشاهير مثل كروز ديفيد بيكهام ١٤ عاما ابن لاعب كدة القدم ديفيد بيكهام ومغنية البوب فيكتوريا بيكهام التي كانت في الفرقة الموسيقية البريطانبة "سبايس جيرلز"، وشارك ايضا والدي جي والمنتج دي جي خالد ٤٣عاما والذي شارك معه في العديد من الآغاني، ووشارك ايضا اليوتيوبر والممثل لوغان بول٢٤ عاما وشقيق جيك بول،ومدير اعماله سكوتر براون، وذلك لمساعدة جاستن للوصول الي ٢٠ مليون اعجاب.



وشارك جاستن بمنشور اخر بكلمات "R&Bieber" ربما تشير علي ان الالبوم القادم سيكون نوعه الموسيقي R&B.



وعلق مغني الراب والممثل جيدن سميث ابن ويل سميث وتعاون مع جاستن في الاغنية الشهيرة "never say never" قائلا:"انا سآبدآ في حساب اخر لعمل اعجاب اخر علي الصورة".



وجمعت الصورة بالفعل ملايين الاعجاب، في أقل من ٢٤ ساعة، استجوب المشجعين سريعا للحصول علي موسيقي جديدة، وحصل المنشور علي حوالي ٨ مليون إعجاب.





لقد أخذ جاستن فترة طويلة نسبيا علي عمل علي أي أداء، لم يصدرالبوما كاملا منذ البومه الناجح "باربس" في عام ٢٠١٥ إلا أنه ظهر في عدة أغنيات مثل ريمكس مع المغنيه بيلي ايليش أغنية "باد جاي" وأغنية بالتعاون مع مطرب البوب اد شيران "أي دونت كير"، بعد أن صرح بأن صحته العقلية عانت بسبب جولته الأخيرة "باربس"، لكنه بدأ في العودة عندما صعد علي خشبة المسرح مع مطربة البوب الأمريكية اريانا جراندي في مهرجان "كوتشيلا" ٢٠١٩.



وبعدها تزوج مؤخرا من العارضة الأمريكية هايلي بالدوين ٢٢ عاما ابنة الممثل المريكي ستيفين بالدوين في سبتمبر الماضي، أخذ فترة طويلة من الراحة، لذلك يعطي تلميحًا أنه سيعود بقوة.



وعد مطرب البوب العالمي وكاتب الأغاني الكندي جاستن بيبر ٢٥ عاما الحاصل علي جائزة جرامي، معجبيه بألبوم جديد بحلول نهاية العام قبل عيد "الكريسماس" المقبل، اذا جمع المعجبين ٢٠ مليون إعجاب علي منشوره الأخير علي موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام"نشر جاستن المنشور مكتوب عليه "إذا حصل هذا على ٢٠ مليون إعجاب، جاستن بيبر سيصدر ألبومآ قبل عيد الكريسماس "، ووضع تعليق علي المنشور قال:" شارك المنشور،