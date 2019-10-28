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لمياء كرم بإطلالة مميزة من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزية"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:50 م
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لمياء كرم
لمياء كرم
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة لمياء كرم، أحدث صورها ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وارتدت فستان ذو تصميم مميز يعود لفترة الخمسينات بما تضمنته الموضة في تلك الفترة.

حيث علقت علي الصورة وكتبت "شريفة هانم في حواديت الشانزليزية علي الأوتمبيل"، حيث التقطت الصورة أثناء تصوير مشاهدها بمسلسل حواديت الشانزليزية.

مما جعل متابعيها وجمهورها يعلقون على تلك الإطلالة المميزة، فعلق احدي المتابعين وكتب "أنا اكبر معجب ليكي يا ملكة" بينما كتب اخر "برنسيسية يا لمياء"، كما سجل الفنان إدوارد إعجابه بهذه الصورة.

مسلسل حواديت الشانزليزية

تور أحداث مسلسل حواديت الشانزليزية في حقبة الخمسينيات من عمر مصر، وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص يكونوا نزلاء في فندق كبير، وتسرد الأحداث بشكل اجتماعي درامي رومانسي كلاسيكي.

مسلسل حواديت الشانزليزية من إخراج مرقس عادل، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي، ويتم عرضه قريباً علي شاشة قناة "MBC".

مسلسل حواديت الشانزليزية من بطولة إياد نصار، إدوارد، مي سليم، داليا مصطفي، لمياء كرم، هاحر الشرنوبي، أماني كمال.

مسلسل زالزال

شاركت الفنانة لمياء كرم بدور مميز أضاف لمشوارها الفني في مسلسل زلزال الذي عُرض ضمن المسلسلات الدرامية والتليفزيونة المشاركة في دراما رمضان "2019"، وحقق نجاحاً ونسب مشاهدة مرتفعة، حيث تناوت أحداثه فترة زلزال عام "1992" الذي اجتاح مصر، وتدور الأحداث بشكل درامي شيق.

مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، مني عبدالغني، محمود حجازي، لمياء كرم، هنادي مهنا، حلا شيخة، من إخراج إبراهيم فخر، من تأليف عبدالرحيم كمال.

المسرحيات

شاركت الفنانة لمياء كرم خلال مشوارها الفني بعدد من المسرحيات الكوميدية المميزة التي أثبتت موهبتها الكبيرة وأضافت لها كممثلة تستطيع تقديم أنماط مختلفة.

من أبرز هذه المسرحيات، كناس وناس التي أنتجت عام "2013"، ومسرحية "سالومي" التي أنتجت عام "2015"، وجاء عام "2016" لتشارك في مسرحية عشق.

ومؤخراً قدمت دور مميز بمسرحية "الثامنة مساء" وقدم دور فتاة لديها إعاقة ضمن أحداث المسرحية، وأنثي علي هذا الدور النقتد وتميزت في تقدمه وطرحه علي خشبة المسرح، أنتجت هذه المسرحية في عام "2018" مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن المسرحي.
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