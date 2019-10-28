"الجوازات": تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تمدد

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تمدد.

وتلقت "مديرية الجوازات" استفسارًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أحد متابعيها قالت فيه: "أريد إجراء تأشيرة زيارة عائلية متعددة لزوجتي، بحيث تكون مدة بقائها في المملكة ثلاثة أشهر، فهل يمكن أن تبقى تلك المدة مرة واحدة ونجدد ثلاثة شهور أخرى دون مغادرة أم يلزم مغادرة الزوجة والعودة مرة أخرى؟".





وردت "مديرية الجوازات" بأن، تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تُمدَّد، وعلى حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة، ومن ثم العودة مجددًا للمملكة لاستكمال فترة تأشيرة الزيارة.





وينص نظام وثائق السفر على أنه لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.





كما ينص النظام على معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر- إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا.





ويذكر أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية بتخفيض رسوم الزيارة العائلية بدل 2000 ريال للفرد أصبح 300 ريال للفرد يسعى الكثير من المقيمين في المملكة لاستضافة ذويهم بتأشيرة زيارة عائلية وفي هذا المقال سنوضح الخطوات التفصيلية لعمل زيارة عائلية للسعودية.

الزيارة العائلية للسعودية

في البداية يجب التنويه ان الزيارة العائلية تم تقسيمها الي نوعين وهما

زيارة عائلية سفرة واحدة

وهي تأشيرة زيارة عائلية صلاحيتها 90 يوم ومدة الإقامة بها 30 يوم داخل المملكة ومن الممكن تمديدها حتى انتهاء صلاحيتها شهرياً ب 100 ريال لكل مرة تمديد.

زيارة عائلية متعددة السفرات

وهي تأشيرة زيارة عائلية صلاحيتها 365 يوم وتمنح مدة إقامة 90 يوم متواصل دون الحاجة للتمديد شهريا ويمكن تمديدها 90 يوم أخرى بشرط خروج الزائر وعودته بعد انتهاء 90 يوم الأولى.

يرجى العلم ان تكلفة تأشيرة الزيارة العائلية سواء سفرة واحدة أو عدة سفرات هي 300 ريال سعودي

خطوات التقديم على زيارة عائلية للسعودية

أولاً : تقديم الطلب

يتم تقديم طلب زيارة عائلية من على موقع وزارة الخارجية السعودية من هنا

قم بإدخال البيانات الخاصة بك وبيانات الزائر.

عند انتهائك اطبع الطلب ووقع عليه انت والكفيل.

قم بتصديق الطلب في الغرفة التجارية التابع لها.

قم بالاستعلام عن الطلب حتى يتحول من طلب زيارة الي مستند تأشيرة.

ثانياً: طلب إنجاز

بعد صدور مستند التأشيرة تتوجه إلى موقع إنجاز

موقع انجاز له عدة شروط حسب جهة القدوم ومكتب تسهيل مصر الذي ستتعامل معه وهنا سنقوم بتقسيم المعلومات حسب احتياج مكتب تساهيل الإسكندرية والقاهرة.







