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بعد إجبار أخيه على إلقاء نفسه.. شقيق ضحية قطار الإسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف تامر عيد، شقيق محمد عيد ضحية القطار، تفاصيل واقعة إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية، قائلًا إن شقيقه كان بالإسكندرية مع صديقه، متابعًا: "كانوا بيقضوا أسبوع في إسكندرية وخلصوا كل فلوسهم، وكلمني قالي مش معايا فلوس، قولتله اركب أي حاجة ولما توصلوا أنا هدفعلكم".

واستكمل "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "قالوا لكمسري القطار أنهم سيدفعون بعد الوصول، ففتح لهم باب القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة وقال لهم انزلوا هنا".

وأضاف أنه قابل صديق شقيقه وحكى له هذه الرواية، وأن صديق شقيقه يعاني من جرح بسيط، متابعًا: "نقوم بتغسيل جثمان شقيقي الآن، وربنا يعين والدتي"، لافتًا إلى أنهم 3 أشقاء رجال وفتاتين، وأن شقيقته توفت منذ فترة قصيرة.

وعلق على الواقعة، قائلا: "الكمسري في بني آدم إنسان سوي يقدر يعمل حاجة زي كده، ده أنا لو راكب ميكروباص وقولتله مش معايا مش هيعمل معايا كده أو على الأقل هيوقف العربية وينزلني"، معلقًا: "ياريته كان خده للقسم، ولم يفعل به ذلك، ده فتحله باب القطر وقاله انزل هنا، كأن البني آدمين مالهومش ثمن، إزاي بني آدم يفتح باب القطر لـ2 شباب ويقولهم كده، أنا مش مستوعب".

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