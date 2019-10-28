ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7009 طن فوسفات و15550 طن يوريا و2830 طن مولاس و7159 طن رمل و150 طن ملح.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2000 طن فول و1150 طن حديد و6800 طن خردة و6750 طن ذرة و9000 طن قمح و4000 طن خشب و4000 طن جيلاتين ونواتج.‎



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 225 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 32 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 290 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167518 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126172 طنا.



وغادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2572 طن قمح، و497 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25540 من البضائع العامة منها عدد 129 سيارة نقل محملة بـ 7134 طن قمح.



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء توزيع ٩.٧٣٦ ألف كارت فيزا للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.



و أوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع عدد ٢٦٧ فيزا كارت معاش كرامة للاطفال اقل من ١٨ عام وتوزيع ٨.٧٧٣ ألف كارت معاش كرامة لمن فوق ١٨ عام بالإضافة إلى توزيع كروت معاش تكافل ضمان لعدد ٨ حالات وكذلك كروت تكافل لعدد ٨٨٨ حالة.



وأضافت محافظ دمياط أن عملية التوزيع تتم من خلال ١١ إدارة و٦١ وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



فى ذات السياق وجهت المحافظ الى حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة والتيسير على المواطنين.



انعقدت بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء حسام المنير مساعد مدير أمن دمياط واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



استهلت المحافظ الجلسة بتكريم وليد الشهاوى نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تقديرا لجهوده المبذولة بالمدينة وعمله الدائم لانتهاء الموسم الصيفى بدون غرقى وكرمت المحافظ أيضًا محمد عجم مدير إدارة المتابعة وروان ربيع مدير مكتب الإعلام بالديوان العام تقديرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية حيث أهدتهم شهادات تقدير متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، كما رحبت محافظ دمياط بفضيلة الشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية الجديد معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق.



وأصدرت الدكتورة منال عوض عددا من التوجيهات أهمها الاستعداد للموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة لجميع جهات الولاية والتى تم رفض طلبات التقنين بشأنها لعدم استيفاء الشروط المقررة فى هذا الشأن وكذلك سرعة إزالة كافة التعديات والمخالفات، كما أكدت محافظ دمياط أيضًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع كافة الأجهزة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة مع دخول فصل الشتاء وصيانة أعمدة الإنارة بجميع المناطق، مشددة على تكثيف الجهود لاستكمال أعمال طلاء واجهات المبانى وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها وكذلك مصادرة أى مركبة توكتوك غير مرخصة.

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، سفينة حاويات وعدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 12 سفينة بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.