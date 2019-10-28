تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية لتطوير العشوائات

ناقش محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم في اجتماع تطوير العشوائيات دراسة تطوير سوق السمك بالسنبلاوين ومنطقة سوق ستوته بالمنصورة.



جاؤ ذلك في اجتماع محافظ الدقهلية مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واللواء عمرو عصمت والعميد ياسر حرحش.



واستعرض شاروبيم مع مسئولي الشركة تطور الأعمال الجارية في تطوير شبكة الصرف الصحي بمدينة بلقاس،واحلال وتجديد الصرف الصحي بالسنبلاوين،كما استعرض معهم دراسة تطوير سوق السمك بالسنبلاوين وتطوير منطقة مستطيل سوق ستوته والسيد سليم بالمنصورة.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة البدء في إنشاء عمارات الايواء التسع 7 منهم بالطريق الدائري الجامعة بجوار محطة الصرف الصحي واثنتان بمنطقة المجزر بدعم صندوق تطوير العشوائيات والذي يوفر الدعم المادي للمشروع.



حضر الاجتماع المهندسان خالد مصطفى،وحازم العوضي من الشركة الوطنية للمقاولات،والمحاسب محمد عبد الباقي مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والمحاسب السيد خيوه مراقب عام الحسابات بالمحافظة، وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة، والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان، والأستاذ عمرو سمير نائب رئيس مدينة بلقاس.