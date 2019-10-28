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فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:26 م
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متحف المنيل للموسيقى
متحف المنيل للموسيقى
شيماء عطية - تصوير: عبد الحافظ حمدي
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انطلقت فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" في دورته الثانية، مساء اليوم الإثنين بقصر المنيل، بمشاركة باقة من أهم الموسيقيين من مختلف دول العالم.

وتستمر فاعليات المهرجان حتى ٩ نوفمبر المقبل، وتشهد عرض العديد من مقتنيات متحف قصر المنيل للجمهور.

وبدأ الحفل بكلمة مؤسس المهرجان ورئيسه الأمير عباس حلمي، الذي رحب خلالها بحضور الافتتاح، مؤكدًا أن الدورة الثانية تصنع حالة من التفرد فى المزج بين كلاسيكيات الموسيقى العالمية وأعمالنا التراثية المتميزة، حيث يهدف المهرجان إلى الحفاظ على التراث الخاص بالمتحف والارتقاء بالذوق العام وإعادة إحياء التراث المصرى الموسيقى من خلال حفلات مشتركة وورش عمل تجمع موسيقيين من حول العالم.

ثم صعدت فرقة "ماتيوس" بقيادة المايسترو جان كريستوف سبينوذي - فرنسا، والتي عزفت باقة من أجمل المقطوعات الموسيقية العالمية.

يذكر أن مهرجان متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية، يقام تحت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، ووزارتي الآثار والثقافة، وعدة سفارات ومعاهد ثقافية منها المركز الثقافى الفرنسى، المركز الثقافى الإيطالي، السفارة الإسبانية، المركز الثقافى النمساوي، السفارة التشيكية، السفارة السلوفاكية، وجاءت فكرة المهرجان بعد سلسلة من الحفلات الموسيقية قدمتها الجمعية خلال السنوات السابقة بهدف جمع الأموال من أجل ترميم القصر وصالات العرض.

فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
فرقة "ماتيوس" تفتتح فعاليات مهرجان "متحف المنيل للموسيقى والفنون العالمية" (صور)
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