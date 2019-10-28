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الوزير: سأتوجه لأسرة المتوفي والمصاب في واقعة قطار الإسكندرية غدًا لتقديم الاعتذار
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل تعقيبًا على واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار من قبل رئيس القطار بسبب عدم وجود تذكرة إنه سيتوجه غدا لأسرة المتوفي محمد عيد بشبرا الخيمة للتقدم بوجب العزاء، كما سيتوجه للمصاب في طنطا للاطمئنان على صحته وتقديم الاعتذار له.
وشدد "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، على أنه لن يترك المسئولين عن وفاة محمد عيد وسيعاقبهم بشدة، مضيفُا: "مازلنا في انتظار التحقيقات النيابة بشأن واقعة الكمسري والشابين"
وأضاف أن وزارة النقل عقدت بروتوكول مع ألمانيا لإعادة تدريب وتأهل وتدريب العاملين بالسكة الحديد، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بالكشف الدوري عن المخدرات على كافة العاملين في المنظومة وليس سائق القطار والكمسري فقط.
وكانت قررت نيابة طنطا، حبس الكمسري المتهم في واقعة قفز بائعين جائلين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورورد تحريات المباحث.
وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.
حيث قاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.
وأضافت أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.
وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.
ومن جانبه أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.
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