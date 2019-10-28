الوزير: سأتوجه لأسرة المتوفي والمصاب في واقعة قطار الإسكندرية غدًا لتقديم الاعتذار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل تعقيبًا على واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار من قبل رئيس القطار بسبب عدم وجود تذكرة إنه سيتوجه غدا لأسرة المتوفي محمد عيد بشبرا الخيمة للتقدم بوجب العزاء، كما سيتوجه للمصاب في طنطا للاطمئنان على صحته وتقديم الاعتذار له.





وشدد "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، على أنه لن يترك المسئولين عن وفاة محمد عيد وسيعاقبهم بشدة، مضيفُا: "مازلنا في انتظار التحقيقات النيابة بشأن واقعة الكمسري والشابين"





وأضاف أن وزارة النقل عقدت بروتوكول مع ألمانيا لإعادة تدريب وتأهل وتدريب العاملين بالسكة الحديد، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بالكشف الدوري عن المخدرات على كافة العاملين في المنظومة وليس سائق القطار والكمسري فقط.



