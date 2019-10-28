جامعة المنيا تختتم فعاليات أكتوبر باحتفالية كبرى بــ"مركز الفنون والمؤتمرات" (صور)



شهدت الاحتفالية التي أقيمت بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والؤتمرات، حضورًا كثيفًا كان في مقدمته رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلائها، والعقيد محمد حسن الكردي، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنيا، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقو الانشطة بالكليات، ومديرو إدارة رعاية الطلاب بالإدارة وبالكليات، وطلاب الجامعة.



وخلال الاحتفالية قدم طلاب كلية التربية النوعية فقرات غنائية وطنية، شملت أغاني عن روح أكتوبر، وأبن مصر، والحدود، وأختتمت بأغنية يا أحلى اسم في الوجود، أعدت الفقرات الغنائية برعاية من الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، وإشراف من الدكتور أسامة سمير عياد، رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وقيادة كل من الدكتور حسام حسن، والدكتورة راندا محمود، والدكتورة شيماء محمد، والدكتورة دينا عزت بكلية التربية النوعية.



وعلى هامش الاحتفالية تفقد رئيس الجامعة ونائبه معرض الفنون التشكيلية لنادي العلوم، والذي ضم لوحات فنية، واعمالًا متنوعة عن حرب أكتوبر.

اختتمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي نظمته على مدار شهر أكتوبر برعاية من الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة؛ تخليدًا وإحياءً للذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.