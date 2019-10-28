بعد واقعة "القطار 934".. قانونيون يكشفون مفاجآة بشأن مصير "الكمسري"

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو، خلال رحلة قطار رقم 934 مكيف خط "الإسكندرية ــ الأقصر" مساء الأحد، وقد طلب فيه مجدي همام «كمسري» من الركاب، اظهار التذاكر، ثم طلب همام من شابين التذكرة أو دفع الغرامة، لم يملك الشابان ثمن الغرامة ثم أرغمهما «الكمسري» على النزول خلال سير القطار مسرعا، قد انتابت الركاب حالة من الفزع بسبب سقوط شابين من القطار، في منطقة دفرة التابعة لمدينة طنطا مما أدى إلى مصرع أحدهما وبتر قدم الآخر.





قضية قيد التحقيق

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي استاذ القانون عام بكلية حقوق جامعة المنصورة، أن قضية الكمسري تحتمل تأويلان: الأول بأن يكون قتل خطأ، أو قتل عمد، وحتي الان التحقيقات الأولية لم تثبت أي الاحتمالين ولا يمكن الجزم بثبوت القتل الخطأ أو العمد قبل انتهاء التحقيقات





أضاف فوزي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن العقوبة المحتملة لهذه الجريمة يصعب تحديدها بسبب عدم انتهاء سير التحقيقات، فنحن لم نرى شهادة الشهود وتفريغ الكاميرات وأقوال المتهم وأقوال المجني عليه، تقرير الطب الشرعي للجثة، لذلك يصعب أن نحدد عقوبة محتملة، وخاصة أنه يمكن أن تظهر مفاجات في قضية خلال تحقيقات النيابة مثل نشوب مشاجرة.





وأشار فوزي، أن العقوبة المحتملة تحددها المحكمة بعد رؤية كافة البراهين والأدلة، كما أن المادة 17 من قانون العقوبات تعطي المحكمة الحق في تخفيف عقوبة الإعدام للرافة بالمتهم في حالة كونه غرر به فى جريمة ما.





وأضاف فوزي، أن المادة 17 تنص علي أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على الوجه الآتى: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر، وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهور.





عقوبة الإعدام

تري الدكتورة فوزية عبد الستار عميد حقوق جامعة القاهرة سابقا، أستاذ قانون جنائي، أن العقوبة المحتملة لكمسري الذي ألقي بالشابين هي الإعدام شنقا بسبب سبق الإصرار من الكمسري ودفعه للشابين، فهو يعتبر قتل مع سبق الإصرار.





أضافت "عبد الستار"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الكمسري ارتكب جريمتين الأولي هي قتل الشاب الأول، وعقوبتها الإعدام ، والجريمة الثانية هي جريمة جنائية باصابة المجني عليه الثاني بعاهة مستديمة وهي جرح أفضى لعاهة مستديمة، وتصل عقوبتها إلي حبس عشر سنين.





ترفض عبد الستار، احتمالية القتل الخطا، " أري أنها جريمة مكتملة الأركان يتوفر فيها ركن العمد بفتح باب القطار، وشهادة الشهود كفيلة بإثبات الجريمة، في حالة صدق الرواية التي تقول أن القطار توقف خطأ عندها يعاقب الكمسري بجريمة ضرب أفضي للموت في حق المجني عليه الأول الذي توفي وهي تعتبر جريمة جنائية أيضا وليست جنحة .





تحقيقات المباحث

أكدت تحقيقات المباحث، مصرع أحد الشابين وهو محمد عيد ٢٣سنة من شبرا الخيمة، وبتر قدم الشاب الآخر وهو أحمد محمد ٢٥ سنة من الشرابية، تحرر محضر بالواقعة و قررت المباحث إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معه.





أخدت المباحث، أقوال ركاب القطار والشهود العيان، الذين أكدوا صحة الواقعة، القت القبض على السائق، اعترف الكمسري" إن الشابين من الباعة الجائلين في القطار وأنهما قادمين من الإسكندرية ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقائهما من القطار".





أحالت المباحث، مشرف قطار إسكندرية أسوان، للنيابة بسبب فتحه باب القطار وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم قيامهما بدفع ثمن تذاكر الرحلة، وأسفرت الواقعة عن مصرع شاب وإصابة الثانى بإصابات خطيرة، ونقلت المباحث الجثة لمشرحة مستشفى جامعة طنطا و انتقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.





كان أهالي قرية «دفرة»، التابعة لمركز طنطا، عثروا علي جثة أحد الشابين، لم يعلم الأهالي قصة عربات القطار، قد نجح الأهالي في إنقاذ حياة الشاب المصاب ثم أبلغوا الشرطة، تحرّر محضر بالواقعة، قد تحركت مديرية أمن الغربية، ونقل الأهالي الشابين إلى مستشفي طنطا الجامعي، اودعت الجثة في مشرحة المستشفي حتي يتم تشريحها بمعرفة النيابة للوقوف علي سبب الوفاة.



