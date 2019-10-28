Advertisements
Advertisements
Advertisements

وائل الإبراشي: مقتل زعيم داعش "مسرحية أمريكية"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:36 م
Advertisements
لإعلامي وائل الإبراشي
لإعلامي وائل الإبراشي
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كان عبارة عن مسرحية أمريكية، متسائلا: "هل أمريكا لم تكن تعلم مكان زعيم داعش إلا الآن؟".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن عن تفكيره في إذاعة فيديو مقتل زعيم تنظيم داعش، معقبًا: "ترامب متردد في إذاعة فيديو مقتل زعيم داعش، بيقوم بدور إبراهيم نصر في المقالب، عايز يقول نذيع ولا منذعيش".

وأضاف أن أمريكا لم تشهد أي عمليات إرهابية حقيقية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذا بسبب قيام أمريكا بنقل ودعم الإرهابيين إلى الدول العربية، متابعًا: "أمريكا تتعامل مع الوضع في المنطقة على أنه فيلم سينمائي".

ولفت إلى أن ما قام به أبو بكر البغدادي من جرائم أدت للإساءة للإسلام، لم يكن لتنجح فيه الولايات المتحدة الأمريكية في 1000 عام، معقبًا: "نحن أمام مسرحية، والعرب هم من دفعوا ثمن هذه المسرحية الهزلية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي عمليات إرهابية داعش ترامب البغدادي

أخبار تهمك

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصفع ريال مدريد في صفقة "الظاهرة"

منذ أقل من ساعتين

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر بالبنتاجون يكشف مقتل أبو بكر البغدادي في غارة جوية

التلفزيون الحكومي العراقي يبث لقطات لغارة تصفية البغدادي

عاجل.. مسؤول أمريكي: سيتم التخلص من جثة "البغدادي" بشكل مناسب

باحث في شؤون الحركات الإسلامية: تنظيم داعش لن ينتهي بمقتل البغدادي (فيديو)

أمريكا تؤكد نهاية زعيم تنظيم داعش "البغدادي" (فيديو)

أحمد موسى: هذا الشخص هو الخاسر الوحيد من مقتل أبو بكر البغدادي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status