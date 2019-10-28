وائل الإبراشي: مقتل زعيم داعش "مسرحية أمريكية"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، كان عبارة عن مسرحية أمريكية، متسائلا: "هل أمريكا لم تكن تعلم مكان زعيم داعش إلا الآن؟".



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن عن تفكيره في إذاعة فيديو مقتل زعيم تنظيم داعش، معقبًا: "ترامب متردد في إذاعة فيديو مقتل زعيم داعش، بيقوم بدور إبراهيم نصر في المقالب، عايز يقول نذيع ولا منذعيش".



وأضاف أن أمريكا لم تشهد أي عمليات إرهابية حقيقية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذا بسبب قيام أمريكا بنقل ودعم الإرهابيين إلى الدول العربية، متابعًا: "أمريكا تتعامل مع الوضع في المنطقة على أنه فيلم سينمائي".



ولفت إلى أن ما قام به أبو بكر البغدادي من جرائم أدت للإساءة للإسلام، لم يكن لتنجح فيه الولايات المتحدة الأمريكية في 1000 عام، معقبًا: "نحن أمام مسرحية، والعرب هم من دفعوا ثمن هذه المسرحية الهزلية".

