محافظ الدقهلية: رفع وتوريد 395 طن قمامة بنطاق حي شرق المنصورة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.



تم رفع 395 طن قمامة بنطاق حي شرق المنصورة خلال يومين.



وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها.



قال حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة إنه تم توريد 395طن قمامة خلال يومين،وبالتعاون مع شركة المياه تم متابعة وصيانة جميع محابس المياه بغرف التفتيش بشارع الكرنك وشارع 10،وقامت رئاسة الحي بانشاء بالوعات صرف الامطار بأكثر المناطق انخفاضا بدوران معسكر جديلة لحل مشكلة تجمعات مياه الأمطار،وبالتعاون مع شركة المياه تم تطهير وتهيئة بالوعات تصريف مياه الأمطار فى منطقة توريل القديمة.



وفي إطار النشاط اليومي قامت رئاسة الحي بقص وتقليم الاشجار بشارع قناة السويس،وكنس ورفع الأتربة والقمامة بشارع قناة السويس،وحملة نظافة بشارع الكرنك وبنك مصر والحسينية، والمرور على خلايا الإضاءة بشارع الجيش وقناة السويس واصلاح خلايا شارع التوحيد وشارع احمد مجاهد والامام الغزالي وشارع الجمهورية والمشاية السفلية،واستكمال ترميم وصيانة أرصفة وبردورات شارع فخر الدين خالد.



وأضاف أنه بالتنسيق مع مديرتي الصحة والطب البيطري تم شن حملة للتفتيش على المحلات والمطاعم واعدام 57 كيلو أغذية متنوعة شملت 7كيلو لحمة مفرومة و7كيلو مانجو و3كيلو ممبار و20 كيلو زيت طعام محروق وتحرير 3محاضر نظافة واعدام 20 بيتزا لعدم وجود بيانات وتغير في الخواص.