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الاتحاد السعودي للسيارات يعلن موعد انطلاق رالي "العلا نيوم"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، انطلاق "رالي العلا" نيوم الصحراوي، الذي يشكل الجولة الثالثة من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية، التي استُحدثت مُؤخرًا وحازت على شعبية كبيرة، حيث سيُقام في الفترة ما بين الخامس والتاسع من نوفمبر المقبل.

وعقدت اللجنة التنفيذية لرالي العُلا نيوم اجتماعها الأول برئاسة مستشار أمير منطقة تبوك علي بن مصلح القحطاني، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية عبدالله باخشب، وبحضور المدير الفني في الاتحاد حمود الجابري، وممثلي شركة نيوم و الجهات الحكومية المشاركة .

واستعرض الاجتماع خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي، كما استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم الرالي والدعم اللوجيستي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مقر الرالي الرئيس.

وأوضح الاتحاد أن رالي العلا نيوم يقام خلال أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء رالي القصيم في بريدة، الذي شهد نجاحًا نوعيًا، إذ شارك فيه عددٌ كبيرٌ فاق التوقعات، إلى جانب المُنافسة القوية في مُختلف الفئات طيلة أيامه الثلاثة، وسيمتد رالي العُلا نيوم " الجولة الثالثة للبُطولة الجديدة" على تضاريس وتكوينات طبيعية مُشابهة لتلك التي سيواجهها السائقون في رالي داكار2020 الذي سيُقام في المملكة خلال شهر ( يناير) المُقبل إن شاء الله .

وأكَّد القائمون على الاتحاد السعودي التفاصيل الأساسية للرالي الجديد، حيث ستجري إجراءات التوثيق والفحص التقني في العُلا، يوم الاثنين الرابع من (نوفمبر)، أما يوم الثُلاثاء الخامس من (نوفمبر) فسيشهد إقامة حفل انطلاق الرالي الساعة الثالثة والنصف عصراً، وبعده ستُقام مرحلة استعراضية خاصة بالجُمهور بدءًا من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة عصرًا، يليها في الأيام الأربعة التالية أربع مراحل خاصة خاضعة للتوقيت, كما يُقام في اليوم التالي الأربعاء، المُوافق السادس من (نوفمبر)، المرحلة الخاصة الثانية وتُقام حول العُلا وهي عبارة عن مرحلة خاصة ضد الوقت يليه في يوم الخميس مرحلةٌ أخرى حول العُلا، أما في يوم الجُمعة سيخوض المُشاركون مرحلةً خاصة تنطلق من العُلا وتنتهي في منطقة نيوم، وأخيرًا يُقام يوم السبت التاسع من (نوفمبر) مرحلة أخيرة خاصة في الصحراء في نيوم، يليها حفل تتويج الفائزين واختتام الرالي في منطقة شرما .

وسينطلق رالي العُلا نيوم بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبدعم من الهيئة العامة للرياضة والشركات.

يذكر أن مدينة العُلا التي سينطلق منها الرالي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، ضمن منطقة المدينة المنورة وتبعد ألف كيلومتر عن العاصمة الرياض، و670 كيلومتر عن جدَّة، تحظى بمكانةٍ تاريخية لكونها تقع على" طريق البخور "التاريخي، كما كانت عاصمة الحضارة اللحيانية، فضلًا عن ذلك تضم المدينة موقع مدائن صالح الأثري – أول موقعٍ سعودي يُدرج في قائمة" يونِسكو "للتُراث العالمي، في حين تقع منطقة نيوم في أقصى شمال غرب المملكة على البحر الأحمر على مقربة من حُدود الأردن ومصر، وصُممت لتكون منطقة ذكية.

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نوفمبر رالي نيوم اليوم المدينة المنور الصحراوي البحر الاحمر الاتحاد السعودي للسيارات

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