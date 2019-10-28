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حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
سمر حسن ـ أحمد علي
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مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يبحث المسلمون عن حلاوة المولد، ويهتمون بمعرفة أسعار الحلوى في المحلات، حتى يشتروا الحلوى بالسعر المناسب، لعل أقدم العادات المهمة عند المسلمين في مصر هي تناول حلويات المولد النبوي وشراء عروسة المولد والحصان لأطفال، ذلك بجانب الاحتفالات والابتهالات الدينية.

حلاوة المولد
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، قد بدأ الباعة فى تجهيز حلوى المولد فى المحلات للمواطنين، ورصد "الفجر " فى جولة ميدانية عدد من محلات منطقة ميدان الجيزة استعدادات للاحتفال بالمولد  النبوى الشريف وتجهيزات الباعة لجذب الزبائن لشراء حلاوة المولد.

في ميدان الجيزة، استعدد الباعة بتجهيز الشوادر الخاصة والمحلات لبيع الحلويات كما زينوا المحلات بالأنوار ومظاهر الاحتفال التي تجذب انتباه المارة، خاصة في شارع مراد والشوارع المحيطة.

وداخل السوق، رصدت " الفجر" أسعار حلويات المولد، التي تختلف علي حسب نوع الحلويات داخل كل علبة، فالمحلات في السوق، قررت خدمة كل المصريين،( الغني والفقير)، يصل سعر علبة حلاوة محدودي الدخل بين 30، 40،45 جنيه، بينما تراوحت تسعيرة المحلات الحلويات الكبرى من 150، 200، 250 جنيه .

الإقبال المتوسط
يؤكد أحد الباعة في ميدان الجيزة، أن أسعار الحلويات هذا العام أرخص قليلا من العام الماضي، والاقبال علي شراء بشكل عام متوسط إلي محدود، ولكن يقبل المواطنون علي شراء العلب الرخيصة التى تتواجد داخل الاسواق بسعر 30 جنيه للكيلو.

قد رصدت "الفجر" أكثر الحلوي مبيعا وانتشار وهي السمسمية والحمصية والفولية وملبن لانخفاض أسعارهم، مقارنة بحلوي الفسدق واللوز غالية الثمن التي يصعب شرائها، يصل سعر كيلو جوز الهند السوداني 45 جنيه، وكيلو الملبن 40 جنيه، المبلن بالبندق 60 جنيه، والملبن بالمكسرات 55جنيه، الملبن بجوز الهند 40 جنيه

عروسة المولد
انتشر في سوق ميدان الجيزة، عشرات الأشكال والأنواع من عروسة المولد، توجد بالمحلات العروسة البلاستيكية التي تتميز بإكسسوارات وملابس وألوان زاهية، وأخرى بأنوار والغناء، توجد أيضا عروسة البسيطة المصنوعة من السكر الأبيض، ويتم تزيينها بورق كروشيه ملون التي يقبل علي شرائها محدودي الدخل.

بلغت أسعار العروسة البلاستيك من 65 جنيها إلى 300 جنيه علي حسب الحجم، ووصلت أسعار العروسة اللعبة، التي تغني او ترتدي فساتين زاهية ما بين 80 و200 جنيه، وبينما بلغ سعر العروسة والحصان المصنوعين من السكر الأبيض من 20 جنيها حتى 60 جنيها وفقا لحجمهما.

عادة فاطمية
تعتبر حلاوة المولد، هي حلوى ازدهرت في الدول الإسلامية، وخاصة مصر لاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، قد دخلت علي أيدي الفاطمين،  وساعدوا في انتشارها لتصبح خاصة بذكري المولد، تتميز حلويات المولد عدة أنواع وأشكال مثل الجزرية والملبن والفولية والفستقية والبندقية واللوزية والحمصية والسمسمية واللديدة.

المولد النبوي
أعلن الدكتور جاد محمد القاضي عميد معهد البحوث الفلكية، أن إجازة المولد النبوي الشريف فلكيًا، توافق يوم السبت 9 نوفمبر القادم، يعتمد هذا التقدير علي حسابات الفلكية المعتمدة من معهد البحوث الفلكية، ويبقي الحكم النهائي للموعد والتقدير يرجع لدار الإفتاء المصرية.

وأوضح عميد المعهد، أن ميلاد هلال شهر ربيع الأول يكون بعد حدوث الاقتران في الساعة 5:38 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ان يبدأ شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا بعد غدا الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري.


حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
حلاوة المولد النبوي..عيد بطعم السكر (صور)
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