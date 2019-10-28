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تعليق وزير النقل على حادث القطار "934"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:31 م
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المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
داليا الحسين
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علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار من قبل رئيس القطار بسبب عدم وجود تذكرة قائلًا: "ما حدث اليوم تصرف فردي وسيحاسب المتسبب بمنتهى الشدة"، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يقدمه لأقرب شرطة في أقرب محطة والتعامل كان خاطئ.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الشابين كانا يجب عليهما أن يحصلا على تذكرة، لان هذا القطار من النوع الفاخر وهذا لايبرر ما حدث، لافتًا إلى أن الغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 30 جنيها.

وأضاف وزير النقل: "ما حدث تصرف فردي لا نقبله، ولن نسمح بتكراره، وسنقوم بإقامة عدد من الدورات للعلاج النفسي للعاملين بالسكة الحديد لمنع تكرار هذه الحوادث".
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل تذكرة القفز من القطار القطار الغرامة السكة الحديد

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