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المنتخب الأولمبي ينهي مرانه الأول بالعين السخنة استعدادا لأمم إفريقيا.. وغريب يحسم القائمة غدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أدي المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني مرانا قويا في بداية معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، على ملعب وادي مجله بالعين السخنة.

جاء المران تكتيكيا وظهر فيه مدي التزام اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعه من إعلان القائمه النهائيه التي ستخوض البطوله.

عودة كريم عراقي لتدريبات المنتخب الأولمبي

وإنضم كريم العراقي لاعب النادي المصري لمعسكر منتخب مصر بعد وصول بعثة المصري من موريشيوس حيث توجه اللاعب من المطار الي العين السخنه.

موعد حسم قائمة المنتخب الأولمبي

وأكد شوقي غريب ان القائمه النهائيه للمنتخب سيتم حسمها غدا في اليوم الأخير الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف لإرسال القوائم مشيراً إلي أن الجهاز الفني حدد المعايير التي سيختار علي أساسها سواء كانت طبيه أو مرونه تكتيكية .

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر
احمد حمدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي محمد محمود

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي

وتقرر خروج محمد محمود لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به بالرباط الصليبي.

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