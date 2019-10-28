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وائل الإبراشي: البطل الأساسي في مظاهرات لبنان والعراق البطالة والفقر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:29 م
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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الوضع في العراق بعد انتشار المظاهرات، معقد جدًا بسبب انتشار الطائفية، لافتًا إلى أن المواطن العراقي بعدما كان من أعلى أصحاب الدخول بالعالم، أصبح حاله الآن سيء، وخرج للتظاهر من أجل توفير احتياجات المعيشية الأساسية.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن هناك تشابه كبير وواضح بين المظاهرات في لبنان والعراق، معقبًا: "الشعار الآن للمظاهرات، من بغداد لبيروت الثورة لن تموت".

ولفت إلى أن البطل الأساسي في مظاهرات لبنان والعراق البطالة والفقر، وهذا رسالة بأن مهام الحكومة توفير حياة كريمة للمواطن، وليس أي شيء آخر، مشيرًا إلى أن مطالب المتظاهرين في بغداد ترتفع بصورة مستمرة مع التأخير في تلبية مطالب المواطنين، معقبًا: "نحن أمام ثورات شاملة واضحة المعالم"
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي مظاهرات لبنان الفقر العراق البطالة احتياجات المعيشية

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