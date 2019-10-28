زيزي عادل تتألق بإطلالة ذهبية في حفل عيد ميلادها

احتفلت المطربة زيزي عادل بحفل عيد ميلادها وسط حضور من أصدقائها من أهل الوسط الفني، في اخدي المطاعم الشهيرة بمنطقة الجيزة، بعد أن أتمت عامها الثاني والثلاثين.



كان أبرز الحضور الفنانة والمطربة ياسيمن نيازي، والفنانة نيريمن ماهر، اللاتي حرصن علي الحضور لمشاركة صديقتهم المقربة بيوم ميلادها.



نشأة زيزي عادل



ولدت المظربة زيزي عادل في دولة الكويت، لديها ثلاثة أخوات بنات هم غادة وتعمل كخبيرة تجميل وغدير وندي ويعملان خارج الوسط الفني.



ولدت يوم السادس من أكتوبر عام "1987"، وغنت وهي في العاشرة من عمرها أغنية "زي الربيع" وحصلت علي أفضل صوت في المدارس.



شاركت عام "2004" في برنامج المسابقات الشهير "ستار أكاديمي" لإكتشاف المواهب الغنائية، وحققت شهرة من خلاله علي نطاق الوطن العربي أجمع.



ألبوماتها الغنائية



قدمت الفنانة زيزي عادل منذ بدايتها الفنية أغاني منفردة، بجانب ثلاث ألبومات غنائية هم "واحدة طيبة" في عام "2007" وكان من إنتاج شركة روتانا.



وبعد عامان بالتحديد في عام "2009" قدمت ألبوم "وعد عليا" الذي حقق نجاح واسع المدي، وكان من إنتاج شركة روتانا أيضاً.



ثم عادت لتقديم أخر ألبوماتها الغنائية الذي حمل اسم "أنا أنثي"، ولةن تم إنتاجه بواسطة شركة عالم الفن ومزيكا، وحقق نجاحاً كبيراً.



أغنية "واحدة تانية"



قامت المطربة زيزي عادل بتصوير أغنية "واحدة تانية" علي طريقة الفيديو كليب وحققت مسب مشاهدة مرتفعة علي موقع اليوتيوب.



حيث حازت هذه الأغنية علي نجاح كبير، وتم إنتاجافي شكل فيديو كليب بواسطة شركة روتانا، الفيديو كليب من إخراج محمد السعيد.



أغاني فيديو كليب



قدمن الفنانة زيزي عادل خلال مشوارها الفني عدداً من الأغنيات المميزة التي شجعتها لتقديمها في شكل فيديو كليب من أبرزها هذه الأغنيات.



أغنية خب مش محسوب عليا وإخراجها بواسطة المخرج طارق رفعت، وأغنية وعد عليا للمخرج وليد محمود، وأغنية شايلاهالك للمخرج جاكوب لامبز، وأغنية عيوبه كتير للمخرج جاكوب لامبز، مستغربة ومحتاجة وجود راجل أيضاً للمخرج جاكوب لامبز.