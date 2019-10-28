انهيار عقار قديم دون وقوع إصابات في السويس (صور)

شهدت منطقة كفر كامل بانهيار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق خالى من السكان بحي الأربعين، بمحافظة السويس، مساء اليوم الإثنين، دون وقوع ضحايا أو إصابات، وتوجه قيادات الحي لمتابعة الموقف ومدى تأثير انهيار العقار في المباني المجاورة.



وكانت الأسر المقيمة بالعقار الكائن بكفر كامل، غادرت قبل فترة بسبب جزء انتشار التصدعات والشروخ في الجدران، وصدر قرار بإزالة العقار بعد معاينة الإدارة الهندسية والتي أفادت بخطوته الداهمة.



وقال مصدر مسئول بحي الأربعين، إن لجنة ضمت مدير الإدارة الهندسية ومدير المتابعة، توجهت صباح اليوم الاثنين وشمعت العقار لضمان عدم دخوله نظرا لخطورته الداهمة، وتمهيدا لتنفيذ قرار هدمه، خاصة بعد انهيار شرفة إحدى الوحدات قبل يومين.



وانهار العقار بالكامل، بسبب حالته الفنية وتصدع الجدران التي تمتد بين الأعمدة الخرسانية، مع تصدع أعمدة السلم، ولم يسفر الانهيار عن أية إصابات باستثناء شخصين تصادف وجودهما قرب المنزل المنهار فأصيبا بالهلع نتيجة للصدمة.



وقال مصدر طبي، إن رجال الإسعاف توجهوا لموقع الحادث، كإجراء احترازي، وعالجا المصابين بعد إجراء الإسعافات الأولية لهما والتأكد من عدم وجود أي إصابات جسدية.