"شعبة السكر": شراء حلاوة المولد النبوي أصبح بالقطعة الواحدة





أكد حسن أفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصري، على ضعف الإقبال على حلاوة المولد بسبب عدم تراجع الأسعار رغم إنخفاض تكاليف إنتاجها.





وتابع "أفندي" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن اسعار حلاوة المولد لم تشهد تغيير كبير مقارنة بالعام الماضي، قائلًا" بالفعل تكاليف إنتاج الحلاوة انخفضت بعد تراجع سعر الدولار الذي نستورد به المواد الخام، ولكن هناك ارتفاع في تكاليف إنتاج أخري من أسعار الوقود وزيادة مرتبات الأيدي العاملة مما حد من تراجع الأسعار".





وأضاف "افندي"، أن متوسط سعر علبة حلاوة المولد يبدأ من 40 جنيه للكيلو الواحد، مشيرًا إلى أن المحلات أصبح توفر إمكانية شراء حلوي المولد بالقطعة حتى لا تحمل المواطنين المزيد من المصروفات.





وأشار "أفندي" إلى أن العديد من الموطنون يفضلون شراء حلوى المولد بالقطعة نتيجة تراجع استهلاك الموطنون من حلاوة المولد.





وسبق أن أعلنت شعبة الحلويات تراجع أسعار حلويات المولد بنسبة 10% عن العام الماضي، إلا أن العديد من الموطنون لم يشعروا بهذا التراجع.





وتعرض الفجر أسعار حلوي المولد النبوي في عدد من المحلات:





سعر حلاوة المولد النبوي في حلواني العبد:

علبة حلاوة المولد مشكل رقم 1 تحتوي على 38 صنفا، بسعر 440 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 2 تحتوي على 34 صنفا، بسعر340 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 3 تحتوي على 26 صنفا، بسعر 245 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 4 تحتوي على 23 صنفا، بسعر 185 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 5 تحتوي على 19 صنفا، بسعر 120 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 6 تحتوي على 16 صنفا بـ 78 جنيها.

علبة حلاوة المولد النبوي مشكل رقم 7 تحتوي على 11 صنفا بسعر 50 جنيها.









سعر حلاوة المولد النبوي في محلات حلواني تسيباس:

علبة حلوي المولد 8 أصناف بسعر 35 جنيهًا

علبة حلوى المولد 14 صنفا بسعر 85 جنيها.

علبة حلوى المولد 18 صنفا بسعر 155 جنيها.

علبة حلوى المولد شوجر فري بسعر 199 جنيها.

علبة حلوى المولد لوكس صغيرة بسعر 235 جنيها.

علبة حلوى المولد لوكس وسط بسعر 315 جنيها.

علبة حلوى المولد لوكس كبيرة بسعر 395 جنيها.

علبه حلوى المولد فاخرة صغيرة بسعر 570 جنيها.

علبة حلوى المولد فاخرة وسط بسعر 855 جنيها.

علبة حلوى المولد فاخرة كبيرة بسعر 1290 جنيها.









سعر حلوي المولد النبوي في محلات إيتوال:

علبة حلوى المولد مشكل لوكس 20 صنفا بسعر 205 جنيها.

علبة حلوى المولد مشكل فاخر 21 صنفا بسعر 145 جنيها.

علبة حلوى المولد 23 صنفا بسعر 195 جنيها.





سعر حلوي المولد النبوي فى محلات نولا:

- علبة حلوى المولد وزن 1.5 كيلو بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى المولد وزن 2 كيلو بسعر300 جنيه .

- علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوات بسعر 475 جنيها.





سعر حلوي المولد النبوي فى محلات لابوار:

- علبة حلوى المولد كرتون ميني بسعر 210 جنيها.

- علبة حلوى المولد وسط كرتون بسعر 385 جنيها.

- علبة حلوى المولد جامبو بسعر 700 جنيها.

- علبة حلوى المولد خشب صغيرة بسعر 950 جنيها .

- علبة حلوى المولد خشب متوسطة بسعر 1350 جنيها.

- علبة حلوى المولد كبيرة بسعر 1900 جنيها.

- علبة حلوى المولد وسط صفيح بسعر 420 جنيها.

- علبة حلوى المولد كبيرة صفيح بسعر 520 جنيها.





سعر حلوي المولد النبوي في ساليه سكريه:

- علبة حلوى المولد 35 صنفا بسعر 220 جنيه.

- علبة حلوى المولد 48 صنفا بسعر 330 جنيها.

- علبة حلوى المولد 66 صنفا بسعر 400 جنيه.

- علبة حلوى المولد 96 صنفا بسعر 520 جنيها.



