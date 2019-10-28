قائمة برشلونة.. فالفيردي يستبعد النجم المتألق أمام بلد الوليد





قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد



ويستضيف برشلونة نظيره بلد الوليد مساء غد الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وشهدت قائمة برشلونة استبعاد أومتيتي وأرثور وواجيه وجونيور وعثمان ديمبلي.



وضمت القائمة كلًا من :-



تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - بيريز - أنسو فاتي.





موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام بلد الوليد حراسة المرمى : تير شتيجن خط الدفاع : سيميدو، لينجليت، بيكيه، البا خط الوسط : دى يونج، بوسكيتس، كارليس ألينيا خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، سواريز



أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بلد الوليد مساء غد الثلاثاء.