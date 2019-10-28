1.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة حول خسائر اليابان جراء الأعاصير

تعرضت اليابان، لخسائر جمة، في الآونة الأخيرة، جراء الأعاصير، حيث لحقت الأضرار بالزراعة والغابات، بلغت نحو 1.5 مليار دولار، فضلًا عن إجلاء المواطنين، من المناطق المتأثرة.





1.5 مليار دولار خسائر

قالت وزارة الزراعة اليابانية، إن الأضرار التي لحقت بالزراعة والغابات وصيد الأسماك، بسبب الأعاصير التي ضربت البلاد مؤخرا، تخطت تكاليفها 170 مليار ين، ما يعادل مليارا ونصف المليار دولار.





ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية، عن الوزارة قولها إن الخسائر المالية التي سببها الإعصار هاجيبيس منذ أسبوعين، وصلت إلى 1.1 مليار دولار في 38 إقليما.





وأشارت الوزارة إلى تضرر 8500 على الأقل من المنشآت الزراعية مثل الخزانات وقنوات التصريف، وتقدر تكاليف الإصلاح بأكثر من 440 مليون دولار.

أما بالنسبة للبيانات المتعلقة بالأرز والتفاح ومنتجات زراعية أخرى، فقد بلغت الخسائر 97 مليون دولار.

خسائر الغابات

وبلغت خسائر طرق الغابات ومصانع معالجة الأخشاب وغيرها من المنشآت المرتبطة بالغابات، 320 مليون دولار تقريبا.

خسائر الموانئ

وشهدت موانئ ومنشآت الصيد السمكي خسائر بلغت 88 مليون دولار تقريبا.

مصرع 10 أشخاص

وضمن الخسائر البشرية، لقي 10 أشخاص حتفهم واعتبر ثلاثة آخرون على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية على المناطق الواقعة شرقي وشمال شرقي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الانهيارات الأرضية تسببت في تدمير بعض المنازل في مقاطعة "تشيبا" الواقعة شرقي العاصمة "طوكيو"، مشيرة إلى أن مياه العديد من الأنهار في المحافظة غمرت الشوارع والمناطق السكنية.





إجلاء المواطنين

ودفعت الأعاصير، السلطات اليابانية إلى إصدار أوامر لإجلاء بعض السكان فى أجزاء من مقاطعة تشيبا المتاخمة للعاصمة طوكيو.

وأصدرت حكومة بلدية كاموجاوا في تشيبا أوامر إجلاء إلى 452 أسرة تضم 926 شخصًا اليوم الجمعة بسبب الفيضانات التي لوحظت في نهرى كاموجاوا وسوروجاوا.





وصنفت اليابان أوامر الإجلاء هذه المرة بأنها بلغت المستوى 4 من أصل خمسة على مقياس الطوارئ للفيضانات والانهيارات الأرضية، مما يعنى ضرورة إجلاء سكان المناطق المتأثرة على الفور.





وفي ضوء ما سبق، استدعت وزارة الدفاع اليابانية، احتياطيات قوات الدفاع الذاتى للقيام بمهمة إغاثة من الكوارث بعد إعصار هاجيبيس القوى، في ضوء الأضرار الكبيرة التى يتوقع أن يستغرق إصلاحها فترة طويلة.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعبئة هذه الاحتياطيات منذ زلزال مارس 2011 وما لحقه من تسونامى.





وأضافت أنه بالإضافة إلى 31 ألف فرد نشط من قوات الدفاع الذاتي، استدعت الوزارة أكثر من 260 من احتياطيات قوات الدفاع الذاتي إلى جانب الاحتياطيات الجاهزة للمشاركة في مهام إزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والنظافة العامة في المحافظات ، على أن يتم زيادة عدد أفراد الاحتياط إلى 1000 فرد حسب الأوضاع في مناطق الكوارث.



