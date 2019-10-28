الباز: سمسمار دولي عرض على مصر شراء بترول من داعش.. وهكذا رد السيسي

قال الإعلامي محمد الباز، إن سمسار دولي متخصص في بيع البتروول عرض على الحكومة المصرية شراء البترول من داعش بأسعار مخفضة، ولكن الرئيس السيسي رفض تمامًا، لافتًا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر موثوق بها تمامًا.





وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن التقارير الخاصة بعرض شراء البترول من داعش، رُفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "إحنا دولة عندنا مبدأ ومينفعش نحارب الإرهاب ونتعاون معاه بأي شكل من الأشكال".



