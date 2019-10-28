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الباز: سمسمار دولي عرض على مصر شراء بترول من داعش.. وهكذا رد السيسي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:27 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد الباز، إن سمسار دولي متخصص في بيع البتروول عرض على الحكومة المصرية شراء البترول من داعش بأسعار مخفضة، ولكن الرئيس السيسي رفض تمامًا، لافتًا إلى أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر موثوق بها تمامًا.

وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن التقارير الخاصة بعرض شراء البترول من داعش، رُفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال: "إحنا دولة عندنا مبدأ ومينفعش نحارب الإرهاب ونتعاون معاه بأي شكل من الأشكال".

ولفت الإعلامي محمد الباز، إلى تركيا فعلت عكس ذلك؛ لأنها دولة ليس لديها بمبدأ، وأن رئيسها ليس لديه مبدأ، ويتعاون معهم.
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الكلمات المفتاحية

غاز داعش تركيا السيسي الباز

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