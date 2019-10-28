حقائق ومعلومات مفيدة لا تعرفينها من قبل عن صحة قلبِك

يعد القلب من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، حيث أن هو المسؤول الأول ضخ الدم إلى باقي أعضاء الجسم، ويؤكد خبراء الصحة إن معرفة آلية عمل القلب والعوامل التي تؤثر عليه تفيد في الوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها وعلاجها.





ويوضح أساتذة القلب، أبرز 10 حقائق ومعلومات تتعلق بالقلب يجب على أي شخص أن يعرفها، كنوع من أنواع التوعية الصحية، وتحسبًا لحدوث أية مخاطر في القلب يسهل اكتشافها.





نقدم لكم اليوم 10 حقائق يجب معرفتها عن صحة قلبك، وذلك وفقًا لما نشرته جمعية الطب الأمريكية:-





1- يدق القلب حوالي 100 ألف مرة كل يوم، أي من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، أما بالنسبة للأشخاص الذين يكون معدل ضربات القلب لديهم أقرب إلى 60 نبضة في الدقيقة، فهذا يعني حوالي 86000 مرة في اليوم. و 100 مرة في الدقيقة تساوي إنه 144000 مرة في اليوم.





2- العمر ومستوى اللياقة يؤثران على معدل ضربات القلب بشكل عام، مع الكبر في السن يكون معدل ضربات القلب أبطأ.





- حديثي الولادة من 0 إلى 11 شهرًا من 70 إلى 160 نبضة في الدقيقة.





- سنة إلى أربع سنوات من 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة.





- خمس إلى تسع سنوات من 75 إلى 110 نبضة في الدقيقة.





- الأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق والكبار (من غير الرياضيين) من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.





- البالغون (الرياضيون) من 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة.





3- أمراض القلب ليست القاتل الأول للرجال فقط، بل هي أيضًا القاتل الأعلى للمرأة حيث أن عدد النساء اللاتي يموتن بسبب أمراض القلب أكثر من معظم أنواع السرطان مجتمعة، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية AHA، فإن أكثر من امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء يعانين من أمراض القلب، وكل دقيقة في هذا امريكا ، تموت امرأة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.





4- حجم القلب يعتمد على حجم الشخص وكذلك حالة قلبه بشكل عام، فإن القلب السليم هو بحجم قبضة الشخص، ويمكن أن تتسع القلوب استجابةً لظروف معينة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي قصور القلب الاحتقاني إلى تضخم القلب.





5- ينخفض معدل ضربات القلب أثناء النوم في الليل، فمن الشائع أن تنخفض معدلات ضربات القلب إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة، بسبب تباطؤ عملية الأيض، والجهاز العصبي، الذي يؤدي إلى إبطاء القلب والاسترخاء.





6- أعراض النوبة القلبية تختلف في الرجال والنساء، حيث يشتكي الرجال في كثير من الأحيان إلى آلام في الصدر وتعرق وغثيان، قد تعاني النساء بدلاً من ذلك من ضيق في التنفس أو الدوار أو الإغماء أو ألم في أسفل الصدر أو الجزء العلوي من البطن أو ضغط في الظهر العلوي.





7- مستوى النشاط هو أكبر عامل خطر محتمل لأمراض القلب، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات اللياقة البدنية لديهم ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب مثل نظرائهم الأكثر نشاطًا، ويجب تسجيل ما لا يقل عن 150 دقيقة من تمرين متوسط الشدة ، أو 75 دقيقة من النشاط القوي، أو مزيج من الاثنين ، كل أسبوع.





ويمكن الوقاية من 80% من أمراض القلب عن طريق خيارات نمط حياة صحي وإدارة عوامل الخطر، ومن بين الطرق الأخرى لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقلاع عن التدخين، والسيطرة على الكوليسترول، والأكل بشكل أفضل ، وإدارة ضغط الدم، وفقدان الوزن، وتخفيض نسبة السكر في الدم.





8- يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عند النساء دون سن 55 التي تعاني من الاكتئاب المعتدل أو الحاد ويتطلب ذلك إجراء عملية لفتح الشريان.





9- الجلوس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يصف الأطباء الجلوس بأنه التدخين الجديد، وتشير العديد من الدراسات إلى أن إنفاق معظم اليوم في الجلوس يمكتبك يزيد من الظروف الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، فعندما نكون أكثر نشاطًا ، حتى مع حركات أصغر مثل عندما نقف أو ننتقل من جانب إلى آخر، تعمل عضلاتنا على تشغيل الجينات التي تنتج مواد كيميائية وبروتينات لا تساعدنا فقط على معالجة نسبة السكر في الدم والكوليسترول بكفاءة أكبر ولكن أيضًا تخلق صحة أكثر وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ولهذا السبب يجب عليك الوقوف والتحرك كل ساعة على الأقل لبضع دقائق.



