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إيران: مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم الاثنين إن مقتل إرهابي داعش أبو بكر البغدادي لا يعني نهاية الحرب ضد الجماعة أو أيديولوجيتها.

وقد أظهر موسوي تعجبة بردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعجبه عندما عرض موت البغدادي باعتباره إنجازًا عظيمًا لأمريكا.

وفي الواقع، قال موسوي، إن وفاة عضو واحد ليس شيئًا عظيمًا، في حين أن السوريين والعراقيين بدعم من إيران، هم الذين هزموا داعش.

من ناحية أخرى، قال موسوى، من المؤسف أن مع كل جهود مكافحة الإرهاب، فإن تأثير داعش والأيديولوجية المتطرفة لا تزال قائمة.

وقال "من المحتمل أن تعيد الولايات المتحدة تنظيم فلول الجماعة المتطرفة للحفاظ على وجودها في المنطقة، ولهذا السبب لا تعتبر إيران أن موت البغدادي هو نهاية الإرهاب".

 

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قتل البغدادي ايران اليوم أبو بكر البغداد

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