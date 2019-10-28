فرج عامر يفتح النار على أندية القمة بسبب نجوم سموحة

من جانبه، بدأت المنافسة الشرسة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك على ضم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ودخل نادي الزمالك في منافسة لضم حسام حسن مهاجم سموحة خلال يناير القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الفترة القادمة.





وأجرى جهاز الكرة بنادي الزمالك إتصالات بحسام حسن خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة رأيه في الانضمام إلى النادي وكان هناك ترحيب من اللاعب.





وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات أيضا مع حسام حسن الفترة الماضية لضمه في الشتاء القادم ولكن توقفت مفاوضات المارد الأحمر بشكل مفاجئ.



