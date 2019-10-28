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نادى الزهور يحدد 29 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:14 م
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مجلس الزهور
مجلس الزهور
الفجر الرياضي
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حدد مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، يوم 29 نوفمبر المقبل لانعقاد الجمعية العمومية العادية بمقر النادى بمدينة نصر وفقا لنص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

من جانبه أكد الدمرداش أن جدول أعمال الجمعية العمومية يشمل التصديق على محضر الجمعية العمومية عن العام الماضى، فضلا عن مناقشة الحساب الختامى والميزانية عن العام المالى 2018 / 2019 وتقرير مراقب الحسابات.

اشار رئيس نادى الزهور أن جدول أعمال الجمعية العمومية سوف يناقش النظر فى مقترحات الأعضاء وفقا لنص اللائحة، بالإضافة إلى تحديد مكافأة المدير التنفيذى ومراقب الحسابات.

شدد الدمرداش على أن مجلس الإدارة حاول منذ توليه المسئولية فى تحقيق أهداف البرنامج الانتخابى من خلال ما شهده نادى الزهور فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس من إحداث تطوير وتحديث فى البنية التحتية والخدمات، فضلا عن نجاح المجلس خلال الفترة الماضية فى إبرام عقود رعاية غير مسبوقة فى تاريخ النادى اقتربت من 50 مليون جنيه خاصة أن شركات الرعاية والمؤسسات الكبرى كانت لديه تخوف فى الماضى من التواجد والشراكة مع نادى الزهور، مؤكدا على أن هذه الشركات تغيرت نظرتها بعدما شاهدت وتأكدت من الطفرة الإنشائية  التى تحققت داخل النادى على مدار عام ونصف تقريبا فضلا عن التواجد المتميز الذي يحققه النشاط الرياضى فى جميع الألعاب من خلال النتائج المتميزة.

أضاف رئيس نادى الزهور أن المرحلة الماضية ومنذ انتخاب المجلس الحالى شهدت تنظيم  العديد من البطولات فى العديد من الألعاب مثل السباحة والإسكواش وكرة السرعة والجمباز والريشة الطائرة والجودو وكرة اليد وكرة السلة والكاراتيه، مؤكدا على أن النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس يمتلكان العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية التى تؤهله لاستضافة كافة البطولات سواء على المستوى المحلى أو الأقليمى.

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