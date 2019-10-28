5 توابل تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال.. أبرزها "القرنفل"!

تعتبر التوابل أحد المكونات الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لما لها من قيمة صحية كبيرة، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز الصحة الجنسية وتزيد القدرة الجنسية وعلاج مشكلات الضعف الجنسي لدى الرجال.





ويقول خبراء الصحة الجنسية، إن هناك بعض التوابل تزيد القدرة الجنسية وتعالج مشكلات ضعف الانتصاب وعلاج سرعة القذف لدى الرجال، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Indiatimes".





وهناك 5 أنواع من التوابل تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال، وهما:-





1- الحبهان

يعمل الحبهان على زيادة الطاقة بالجسم، وزيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، والقضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يعمل على ضبط ضغط الدم لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من المياه الزائدة.





ويعمل الحبهان أيضًا على تدفق الهواء إلى الرئتين، وتحسين القدرة على التنفس أثناء القيام بالتمارين الرياضية، وينصح باستنشاقه عند الشعور بالاختناق، لاحتوائه على زيوت عطرية.





2- القرنفل

يعمل على رفع حرارة الجسم وإمداده بالطاقة وذلك يجعله الاختيار الأمثل للرجال قبل العلاقة الحميمة، كما أنه مفيد للجسم بشكل عام لأنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات، التي يمكن أن تسبب الإحراج أيضا أثناء العلاقة الحميمة، كما يحتوي على فيتامين هـ، أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض، خاصةً الأورام السرطانية.





3- الزعفران

يحتوي الزعفران على بعض المركبات التي تساعد على تعزيز القدرة الجنسية عند الرجال وتحفيز عملية الانتصاب والحد من التوتر الذي يمكن أن يصاحب العلاقة الحميمة، ويمكن للرجال قبل العلاقة hgpldlm تناول الزعفران مع كوب من الحليب.





كما يعمل الزعفران على تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى فوائده العديدة للجسم في تحسين مستوى الكوليسترول في الدم والوقاية من أمراض القلب ومنع انسداد الشرايين.





4- جوز الطيب

ذكرت بعض الأبحاث أن جوزة الطيب لها نفس تأثير الفياجرا التي تساعد على قوة الانتصاب وتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم وطرد الغازات وتقليل حدوث الإمساك، كما تحتوي على الكالسيوم المفيد لصحة العظام، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها حتى لا تسبب أضرار للجسم.





5- الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تحفيز الدافع الجنسي وتوليد الطاقة اللازمة للجسم، كما يعمل على مكافحة الجراثيم ووقاية الجسم من الالتهابات، وطرد الغازات وتقليل حدوث الإمساك.





كما ينظم عمل الجهاز الهضمي ويقليل القئ والغثيان، ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما يعد الزنجبيل علاجًا جيدًا لنزلات البرد والقضاء على الفيروسات، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم.