نجم تشيلسي يقترب من الانضمام إلى الدوري الفرنسي

اقترب نجم نادي تشيلسي الإنجليزي من الانضمام إلى الدوري الفرنسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن يوجد شرطين لتكتمل الصفقة.





ليون يرغب في التعاقد مع جيرو





وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي خلال يناير القادم.





سبب رغبة تشيلسي في ضم جيرو





وأشارت الشبكة إلى أن نادي ليون يرغب في ضم جيرو في الشتاء القادم بسب الرحيل المحتمل لمسى ديمبلي مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.





شرطين أمام إتمام انتقال جيرو إلى ليون





ويوجد شرطين أمام انضمام جيرو إلى صفوف نادي ليون وهما بالطبع رحيل موسى ديمبلي عن صفوف الفريق الفرنسي والثاني هو تقديم عرض مالي جيد لضم جيرو بالإضافه إلى حصوله على راتب جيد مع الفريق.





رغبة جيرو في الرحيل عن تشيلسي





وكان جيرو قد أظهر رغبة كبيرة في الفترة الأخيرة في الرحيل عن صفوف تشيلسي نظرا لقلة مشاركته مع البلوز في الفترة الأخيرة وجلوسه كبديل في رغبة منه بالحصول على فرصة مشاركة بشكل أساسي ولكن في دوري قوي.





مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم





وقد شارك أوليفيه جيرو في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف مع الفريق الإنجليزي.



