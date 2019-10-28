أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، أول جلسات الأسبوع، مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي حول سعر الفائدة والمتوقع تراجعها، وارتفاع البورصة الأمريكية خلال التعاملات ليسجل مؤشر "ستاندرد أند بورز" لمستوى قياسي بدعم نتائج الأعمال القوية والتفاؤل بشأن التجارة مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إنهاء أجراء من المرحلة الأولي للصفقة التجارية.





و وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد الموعد النهائي للبريكست لمدة 3 أشهر، و انخفض عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.50 دولار إلى 1495.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1510.80 دولار خلال التعاملات.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12 دولاراً عند 1492.61 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1508.24 دولار للأوقية.





وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.731.